El boicot a Roland Garros cobra más fuerza: Sabalenka, Sinner, Medevedev, Rublev... atacan de nuevo

Todos los jugadores que han sido cuestionados en el Media Day del Grand Slam parisino por el conflicto de los premios han expresado libremente su opinión. Y todos coinciden en lo mismo

Roland Garros se ha convertido en el escenario perfecto, o eso han debido pensar todos los tenistas, para presionar a los Grand Slams con el fin de que mejoren sus cartas de premios. Los organizadores de los mismos han dejado ya claro que no lo harán, pero el Media Day del 'Major' parisino ha servido de nuevo como altavoz para que las primeras espadas femeninas y masculinas alcen la voz de nuevo.

Y ha tomado otra vez la palabra la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, quien se ha encargado de defender dicho boicot: "Me reafirmo en todas y cada una de mis palabras. Hemos querido hacerlo de una forma respetuosa al principio, y vosotros sabéis todo lo que os apreciamos y os respetamos (a la prensa). No se trata de vosotros: solo luchamos por un porcentaje más justo".

En este sentido, se ha mostrado contenta de cómo ha crecido el rol de la mujer en la igualdad y el porcentaje que ganan las jugadoras dentro de este deporte: "Vamos en la dirección correcta, como hemos dicho muchas veces. Nos merecemos premios igualitarios y ya los tenemos, lo apreciamos de verdad, porque siento que las mujeres sacrificamos muchas cosas y dejamos muchas cosas atrás para estar aquí. Estoy feliz de ver que vamos en la dirección correcta".

Sinner confirma el movimiento que están empezando

También el número uno del mundo, Jannik Sinner, ha expresado su pensamiento cuando le han preguntado por dicho conflicto y el hecho de dar sólo 15 minutos a la prensa: "Sí, creo que muchos jugadores lo están haciendo. Pero no es nada contra los periodistas ni contra vosotros. Estamos felices de cumplir con nuestras obligaciones. Simplemente estamos intentando ponernos también en una posición donde podamos tener algo de voz, y creo que es justo hacerlo".

Asimismo, el transalpino aseguró que cumplirán con su deber mientras tanto: "Como ya dije en Roma, llevamos un año esperando una pequeña respuesta. Aquí estamos intentando empezar algo, pero repito: no es nada contra vosotros. Estamos aquí y cumplimos nuestras obligaciones".

El ruso Medevedev también se suma a la lucha

Otro de los que ha comparecido en el Media Day de Roland Garros 2026 y ha dejado su impresión sobre dicho asunto ha sido Daniil Medvedev: "Los jugadores no queremos hacer daño a nadie. Solo queremos sentarnos a hablar con los Grand Slams porque sentimos que no tienen demasiada intención de escucharnos. Estamos intentando dar pasos para que exista esa conversación. Lo positivo es que probablemente es la primera vez en muchos años que los jugadores están realmente unidos en torno a este tema. Queremos que nuestra voz sea escuchada".

Y el ruso ha lanzado su propuesta particular, cuyo fin es tener una agenda más tranquila: "El calendario es muy duro. Si juegas hasta el final de temporada prácticamente no puedes descansar. Tomas tres semanas libres y ya comprometes tu preparación para Australia, y nadie quiere sacrificar un Grand Slam. Creo que si algún día el circuito consigue reducir un poco la duración de la temporada, aunque eso signifique menos torneos o incluso menos dinero, muchísimos jugadores aceptarían ese cambio porque ayudaría mucho físicamente y probablemente reduciría lesiones".

Rublev, desesperado ya con la causa

Y, entre otros tantos, Rublev ha dedicado también gran parte de su intervención mediática a aclarar el asunto: "Es algo normal. Llevamos muchos años intentando comunicarnos, intentando trabajar juntos y explicando que hay cosas que pueden hacerse mejor, pero nadie presta atención. Llega un momento en el que piensas que hay que hacer algo para que al menos nos escuchen y podamos sentarnos a hablar".

"No es solamente una cuestión de dinero. Hay muchos aspectos detrás de esto. Hemos intentado comunicarnos durante años y muchas veces ni siquiera responden a los correos oficiales durante meses. Nosotros estamos haciendo lo mismo, así que llega un punto en el que piensas: ‘Vamos, estamos juntos en esto o realmente no os importa’", subrayó el ruso.