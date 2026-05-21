Djokovic ya tiene la ayuda extra que necesitaba para ganar Roland Garros

El tenista serbio ha realizado un fichaje de última hora para su equipo con el fin de poder alcanzar la gloria en el Grand Slam parisino

Es ahora o nunca más. Novak Djokovic tiene en su mente Roland Garros 2026 desde hace mucho tiempo. Y, sobre todo, desde que se enteró que tenistas como Carlos Alcaraz no participarían en él. La baja del murciano no será la única de relevancia en el certamen parisino, pero está claro que si tenía opciones de llegar a la final era sin el español en él.

Porque salvo hecatombe de Jannik Sinner, uno de los dos billetes de la final llevan el nombre del transalpino. Y el otro, por currículum, debería ser para el balcánico.

En su contra está el poco rodaje que ha tenido tras la final en el Open de Australia: Indian Wells y el Masters 1000 de Roma. Pero cuando 'Nole' está motivado, sólo las lesiones pueden pararle.

Se niega a colgar la raqueta sin su 25º Grand Slam y, por ello, ha decidido realizar un fichaje de última hora. Se trata del serbio Viktor Troicki, quien ya estuvo en su banquillo durante su éxito en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Cabe recordar que Troicki llegó a ser número 12 del mundo, logró alzar tres títulos ante de colgar la raqueta en el 2021 y guarda mucha amistad con su compatriota.

El último precedente con Sinner es su esperanza

No sólo la ausencia de Alcaraz le hace creer más a Djokovic de cara a Roland Garros sino también su último enfrentamiento con Jannik Sinner. Fue en las semifinales del Open de Australia 2026, donde le venció tras una batalla titánica de cinco sets: 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4. Luego perdería con Carlos en la final en cuatro mangas, pero bien la primera se la adjudicó el serbio.

Tras ello, en Indian Wells fue Jack Draper quien le apeó en octavos de final con remontada incluida ( 6-4, 4-6 y 6-7) y en Roma cayó en primera ronda frente al croata Dino Prizmic (2-6, 6-2 y 6-4).

Los números de Sinner le hacen ser favorito ante Djokovic

En contra de Novak están las estadísticas que lleva Sinner en tierra batida. Hasta 17 victorias consecutivas suma ya el italiano en dicha superficie.

Y no sólo eso, Jannik ha ganado tres Masters 1000 consecutivos sobre tierra, por lo que llegará con la barrita de moral recargada al completo. Eso sí, también puede que esto le termine pasando factura en su físico, ya que en Roland Garros sí pueden llegar los partidos a cinco sets.

No obstante, Djokovic tendrá que tener en cuenta también a otros grandes nombres que sí estarán en el Grand Slam francés. Entre ellos, estará el alemán Alexander Zverez y Casper Ruud.

El germano, nº3 del mundo, tiene algo importante a su favor. Y es que, por ranking, evitaría a Sinner hasta una hipotética final. Además, sigue siendo uno de los jugadores más consistentes a cinco sets y en este tipo de torneos rara vez desaparece antes de rondas finales. El noruego, por su parte, ha sido ya dos veces finalista en París y es un especialista sobre arcilla.

Otros como Arthur Fils o Medvedev también tratarán de dar la sorpresa y competir, como mínimo, por un puesto en la final.