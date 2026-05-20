Roland Garros 2026 | ¿Cuándo es la final de Roland Garros y cuanto dinero se lleva el campeón?

Prize Money, cabezas de serie, favoritos... de Roland Garros 2026, todo lo que necesitas saber sobre el torneo perisino

Roland Garros 2026 comienza el domingo 24 de mayo y finaliza el domingo 7 de junio, fecha en la que se jugará la final masculina; un día antes lo hará la femenina.

Los hace con 128 tenistas en cada uno de los cuadros, con Jannik Sinner y Sabalenka como favoritos y con importantes ausencias, especialmente en el cuadro masculino, donde no estará el campeón de los dos últimos años y dos de los cuatro tenistas que llegaron el pasado año a semifinales: Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti.

En las semanas previas ha habido mucho debate sobre los premios en metálico que van a recibir y las tenistas han llegado a amenazar con un boicot en el caso de que no se atiendan sus intereses. De esto se seguirá hablando durante la celebración de Roland Garros, pese a que los premios para esta edición ya están estipulados.

Cabezas de serie y favoritos en la edición 2026 de Roland Garros

Jannik Sinner y Aryna Sabalenka encabezan cada uno de los cuadros masculino y femenino, que sí tendrá variaciones en sus cabezas de serie en el cuadro masculino debido a las bajas mencionadas de Alcaraz y Musetti.

Orden de cabezas de serie del cuadro masculino de Roland Garros 2026

1. Jannik Sinner

2. Alexander Zverev

3. Novak Djokovic

4. Félix Auger-Aliassime

5. Ben Shelton

6. Taylor Fritz

7. Daniil Medvedev

8. Álex de Miñaur

9. Alexander Bublik

10. Flavio Cobolli

1. Andrey Rublev

12. Jiri Lehecka

13. Karen Khachanov

14. Luciano Darderi

15. Casper Ruud

16. Valentin Vacherot

17. Arthur Fils

18. Learner Tien

19. Frances Tiafoe

20. Cameron Norrie

21. Alejandro Davidovich

22. Arthur Rinderknech

23. Tommy Paul

24. Tomás Martín Etcheverry

25. Fran Cerúndolo

26. Jakub Mensik

27. Rafa Jódar

28. Joao Fonseca

29. Tallon Griekspoor

30. Corentin Moutet

31. Alejandro Tabilo

32. Brandon Nakashima

Orden de cabezas de serie del cuadro femenino de Roland Garros

1. Aryna Sabalenka

2. Elena Rybakina

3. Iga Swiatek

4. Cori Gauff

5. Jessica Pegula

6. Amanda Anisimova

7. Elina Svitolina

8. Mirra Andreeva

9. Victoria Mboko

10. Karolina Muchova

12. Belinda Bencic

13. Linda Noskova

14. Jasmine Paolini

15. Ekaterina Alexandrova

16. Marta Kostyuk

17. Naomi Osaka

18. Iva Jovic

19. Liudmila Samsonova

10. Madison Keys

20. Clara Tauson

21. Sorana Cirstea

22. Anna Kalinskaya

23. Elise Mertens

24. Leylah Fernández

25. Diana Shnaider

26. Hailey Baptiste

27. Marie Bouzkova

28. Anastasia Potapova

29. Jelena Ostapenko

30. Ann Li

31. Cristina Bucsa

32. Yafan Wang2026

Cuánto cobra el campeón o campeona de Roland Garros 2026

Pese a las quejas de los tenistas, Roland Garros ha elevado considerablemente los premios este año y el campeón o campeona de la edición 2026 de Roland Garros se llevará 2,8 millones de euros, una cifra superior a la que ganaron el pasado año Carlos Alcaraz y Coco Gauff, que se embolsaron 2,55 millones de euros por llevarse la Copa de los Mosqueteros o la Suzanne Lenglen, respectivamente.

Reparto de premios en esta edición de Roland Garros

En la edición 2026 de Roland Garros repartirá un total de 61,72 millones de euros en premios en las categorías masculina y femenina. Aunque los campeones son los que más se llevan, con sólo participar en la fase previa, los tenistas ya ganan más dinero que si vencieran en un torneo ATP Challenger de categoría 100. Éste es el reparto de premios de esta edición.

- Campeón/a: 2,8 millones de euros

- Finalista: 1,4 millones de euros.

- Semifinalista: 750.000 euros

- Cuartofinalista: 470.000 euros

- Octavos de final: 285.000 euros

- Tercera ronda: 187.000 euros

- Segunda ronda: 130.000 euros

- Primera ronda: 87.000 euros

- Q3: 48.000 euros

- Q2: 33.000 euros

- Q1: 24.000 euros