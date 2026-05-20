Roland Garros 2026 | ¿Cuándo es la final de Roland Garros y cuanto dinero se lleva el campeón?
Prize Money, cabezas de serie, favoritos... de Roland Garros 2026, todo lo que necesitas saber sobre el torneo perisino
Roland Garros 2026 comienza el domingo 24 de mayo y finaliza el domingo 7 de junio, fecha en la que se jugará la final masculina; un día antes lo hará la femenina.
Los hace con 128 tenistas en cada uno de los cuadros, con Jannik Sinner y Sabalenka como favoritos y con importantes ausencias, especialmente en el cuadro masculino, donde no estará el campeón de los dos últimos años y dos de los cuatro tenistas que llegaron el pasado año a semifinales: Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti.
En las semanas previas ha habido mucho debate sobre los premios en metálico que van a recibir y las tenistas han llegado a amenazar con un boicot en el caso de que no se atiendan sus intereses. De esto se seguirá hablando durante la celebración de Roland Garros, pese a que los premios para esta edición ya están estipulados.
Cabezas de serie y favoritos en la edición 2026 de Roland Garros
Jannik Sinner y Aryna Sabalenka encabezan cada uno de los cuadros masculino y femenino, que sí tendrá variaciones en sus cabezas de serie en el cuadro masculino debido a las bajas mencionadas de Alcaraz y Musetti.
Orden de cabezas de serie del cuadro masculino de Roland Garros 2026
1. Jannik Sinner
2. Alexander Zverev
3. Novak Djokovic
4. Félix Auger-Aliassime
5. Ben Shelton
6. Taylor Fritz
7. Daniil Medvedev
8. Álex de Miñaur
9. Alexander Bublik
10. Flavio Cobolli
1. Andrey Rublev
12. Jiri Lehecka
13. Karen Khachanov
14. Luciano Darderi
15. Casper Ruud
16. Valentin Vacherot
17. Arthur Fils
18. Learner Tien
19. Frances Tiafoe
20. Cameron Norrie
21. Alejandro Davidovich
22. Arthur Rinderknech
23. Tommy Paul
24. Tomás Martín Etcheverry
25. Fran Cerúndolo
26. Jakub Mensik
27. Rafa Jódar
28. Joao Fonseca
29. Tallon Griekspoor
30. Corentin Moutet
31. Alejandro Tabilo
32. Brandon Nakashima
Orden de cabezas de serie del cuadro femenino de Roland Garros
1. Aryna Sabalenka
2. Elena Rybakina
3. Iga Swiatek
4. Cori Gauff
5. Jessica Pegula
6. Amanda Anisimova
7. Elina Svitolina
8. Mirra Andreeva
9. Victoria Mboko
10. Karolina Muchova
12. Belinda Bencic
13. Linda Noskova
14. Jasmine Paolini
15. Ekaterina Alexandrova
16. Marta Kostyuk
17. Naomi Osaka
18. Iva Jovic
19. Liudmila Samsonova
10. Madison Keys
20. Clara Tauson
21. Sorana Cirstea
22. Anna Kalinskaya
23. Elise Mertens
24. Leylah Fernández
25. Diana Shnaider
26. Hailey Baptiste
27. Marie Bouzkova
28. Anastasia Potapova
29. Jelena Ostapenko
30. Ann Li
31. Cristina Bucsa
32. Yafan Wang2026
Cuánto cobra el campeón o campeona de Roland Garros 2026
Pese a las quejas de los tenistas, Roland Garros ha elevado considerablemente los premios este año y el campeón o campeona de la edición 2026 de Roland Garros se llevará 2,8 millones de euros, una cifra superior a la que ganaron el pasado año Carlos Alcaraz y Coco Gauff, que se embolsaron 2,55 millones de euros por llevarse la Copa de los Mosqueteros o la Suzanne Lenglen, respectivamente.
Reparto de premios en esta edición de Roland Garros
En la edición 2026 de Roland Garros repartirá un total de 61,72 millones de euros en premios en las categorías masculina y femenina. Aunque los campeones son los que más se llevan, con sólo participar en la fase previa, los tenistas ya ganan más dinero que si vencieran en un torneo ATP Challenger de categoría 100. Éste es el reparto de premios de esta edición.
- Campeón/a: 2,8 millones de euros
- Finalista: 1,4 millones de euros.
- Semifinalista: 750.000 euros
- Cuartofinalista: 470.000 euros
- Octavos de final: 285.000 euros
- Tercera ronda: 187.000 euros
- Segunda ronda: 130.000 euros
- Primera ronda: 87.000 euros
- Q3: 48.000 euros
- Q2: 33.000 euros
- Q1: 24.000 euros