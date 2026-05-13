Sigue los pasos de Carlos Alcaraz y Musetti dice adiós a Roland Garros

El tenista italiano anuncia su baja por lesión del ATP 500 de Hamburgo y del torneo parisino

En medio del debate de si alguien podría plantar cara a Jannik Sinner en un Roland Garros cada vez más descafeinado se cae el segundo de los cuatro semifinalistas del pasado año, un Lorenzo Musetti que aparecía a principios de la gira de tierra como una de las alternativas a su compatriota, pero que no se ha encontrado bien y ha finalizado antes de tiempo por lesión.

Sin Carlos Alcaraz ni Musetti, sólo Novak Djokovic -aparte de Sinner- queda del cuarteto de tenistas que alcanzaron en 2025 la penúltima ronda en París. Y el serbio, además, llega con muchas dudas después de estar tres meses sin jugar y perder claramente en su reaparición, en el Master 1.000 de Roma que se está disputando en estos momentos.

El tenista italiano anunciaba este miércoles su ausencia en Roland Garros y, antes de eso, en el ATP 500 de Hamburgo, donde también estaba inscrito. El motivo: una lesión en el recto femoral sufrida durante el partido del martes de octavos de final del Masters 1.000 de Roma, en el que perdió ante el noruego Casper Ruud.

Las pruebas obligan a parar a Lorenzo Musetti

"Después del partido de ayer me sometí a pruebas médicas que han evidenciado una lesión en el recto femoral, lo que me obligará a algunas semanas de descanso y recuperación. Lamentablemente, esto me impide participar en los torneos de Hamburgo y en Roland Garros. (...) Muchísimas gracias al público de Roma por su increíble apoyo. Es exactamente por eso que, aunque no estaba al 100%, que elegí pisar la pista y darlo todo en el torneo de casa. Los mantendré informados", publicaba el italiano en su cuenta de Instagram.

Lorenzo Musetti ya había dejado caer que esto podía pasar después de que, en rueda de prensa, tras el 6-3 y 6-1 en contra, desvelara que los problemas físicos le estaban persiguiendo en los últimos meses. “Pido disculpas. Estoy bastante decepcionado por el espectáculo que he ofrecido al público. Hoy, por desgracia, mi condición física no me permitió jugar como me habría gustado. No quise retirarme porque estoy un poco harto de las retiradas, especialmente delante del público de casa. Ahora mismo no sé si jugaré en París. En los próximos días me haré exámenes más específicos. Llevo todo el torneo arrastrándolo...”, indicó.

Musetti sale del Top-10 de la ATP

El tenista italiano, que comenzó el año como Top-5, saldrá del Top-10 tras esta retirada, ya que defendía 800 puntos en París. Reconocía que estaba atravesando un "periodo muy complicado" en estos últimos meses, "lleno de lesiones" y reconocía que es "muy difícil vivirlo".

De hecho, una lesión le hizo retirarse ya en el Open de Australia y ahora le hace perderse el segundo torneo del Grand Slam de la temporada. La ausencia del italiano Lorenzo Musetti se une a la del número 2, Carlos Alcaraz, aparte de otros nombres importantes en el circuito como Jack Draper y Holger Rune, que tampoco llegarán a tiempo para jugar en Roland Garros.