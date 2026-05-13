Valencia Basket - Panathinaikos: horario, canal y dónde ver en TV y online el quinto partido del playoff de la Euroliga 2025-2026

El conjunto taronja tiene una cita para la historia ante su público en el Roig Arena, ya que puede clasificarse por primera vez para la Final Four de la máxima competición continental

Con la Final Four a la vuelta de la esquina. Así encara el Valencia Basket este miércoles 13 de mayo el quinto de partido de cuartos de final de la Euroliga contra Panathinaikos, uno con el pueden poner la guinda a una épica remontada tras verse 0-2 abajo.

Lo cierto es que hasta el momento ha sido una serie repleta de polémica. Antes de empezarla, en su visita en fase regular, el técnico del Panathinaikos, Ergin Ataman, criticó el vestuario del Roig Arena para los técnicos visitantes. Después llegaron las protestas de su presidente, Dimitris Giannakopoulos, y su posterior sanción. Y por si faltaba algo, en el tercer encuentro fueron descalificados los dos técnicos tras 'saltar' Pedro Martínez para frenar las protestas de Ataman a los colegiados. ¡Y ahora llega un Game 5!

Con todo en contra tras dos caídas ante su público, los ajustes de los taronja sirvieron para devolver el golpe en el OAKA, principalmente gracias a la defensa de 'dos contra uno' sobre Kendrick Nunn, permitiendo así reducir el impacto de uno de los grandes generadores del equipo griego.

Las bajas para el Valencia Basket - Panathinaikos

En cuanto a las posibles bajas, el Valencia llega a esta cita pendiente de Braxton Key, clave también en los dos partidos de Atenas, y que el domingo en el encuentro ante el Baskonia sufrió un golpe en la nariz que le ha provocado una fractura. El jugador es duda y si juega lo hará con una mascara.

Son baja segura para el choque, los alero Xabi López-Arostegui, que lleva semanas fuera del equipo por una lesión muscular, y Josep Puerto, que sufrió un esguince de tobillo en el tercer encuentro de la serie. En función de si puede jugar Key o no, Pedro Martínez deberá hacer un descarte o ninguno. Panathinaikos sigue sin contar con el veterano Kostas Sloukas.

A qué hora es el Valencia Basket - Panathinaikos del playoff de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Valencia Basket y el Barça, perteneciente al segundo partido de la serie de playoffs de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este miércoles 13 de mayo a partir de las 21:00 horas en el Roig Arena.

Dónde ver en TV y online el Valencia Basket - Panathinaikos del playoff de la Euroliga

Este partido entre el Valencia Basket y el Panathinaikos se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Barça en el Principado de Mónaco se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA