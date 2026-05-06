La agonía del Valencia Basket obtiene la merecida recompensa

El conjunto taronja resiste el empuje final de los griegos para firmar un sufrido triunfo que le mantiene con vida en la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga

Reuvers, durante una jugada de ataque de Valencia Basket en el OAKA.IMAGO

Un gran Valencia Basket, coral, sereno, duro y talentoso, firmó este miércoles una brillante victoria en Atenas (87-91), en el cargado ambiente del OAKA y ante un poderoso Panathinaikos, para poner el 1-2 en la serie y prolongar un partido más esta serie de cuartos de final de la Euroliga, que continuará este viernes en el mismo escenario.

Desde el inicio, el Valencia Basket, que juega sus segundos cuartos de final en este torneo y al que su rival casi triplica en presupuesto de plantilla, se mostró valiente y con un plan de partido fiel a su estilo pero también novedoso. Además, supo gestionar con madurez y resiliencia la expulsión de los dos entrenadores, Ergin Ataman y Pedro Martínez, y aguantar el arreón final de su rival.

Por el camino, los taronja mostraron tener el baloncesto suficiente como para plantar cara a un rival temible por sus individualidades, y que además en su cancha es hueso bien duro de roer. Pese a ello, los de Pedro Martínez dieron una exhibición de madurez para empezar mandando en el marcador y no perder el liderato hasta la bocina final.

Para fraguar dicho triunfo el Valencia contó con excelentes actuaciones de Jean Montero, 16 puntos y 9 asistencias, y de Kameron Taylor, 14 tantos. Fueron el faro de un equipo que parecía tenerlo todo resuelto al estar 16 puntos arriba a seis minutos del final, pero que terminó sufriendo de lo lindo.

El apagón de Valencia Basket que pudo costar caro

Ya sin los expulsados entrenadores, los españoles vivieron minutos casi de pánico en la recta final del choque; tanto es así que del 73-89 se pasó al 85-90 con cuatro minutos y medio sin lograr un solo punto.

Se temía lo peor, pero los griegos tampoco supieron aprovechar su oportunidad y erraron hasta dos triples, por parte de Nikolaos Rogkavopoulos, que hubiesen puesto el empate a 90 y posiblemente conducido a la prórroga. Finalmente, y con solo cuatro segundos en el electrónico, Badio (autor de 16 puntos), metía un tiro libre que cerraba la noche en el OAKA e invitaba a una nueva batalla el viernes. Sí, al Valencia Basket le queda otra vida.

- Ficha técnica:

87. Panathinaikos (18+21+27+21): Nunn (13), Grant (4), Osman (10), Hayes-Davis (15), Lessort (4) -cinco titular- TJ Shorts (17), Grigonis (-), Hernangómez (4), Rogkavopoulos (16), Kalaitzakis (-) y Faried (4).

91.- Valencia Basket (24+28+23+16): Montero (16), Badio (16), Taylor (14), Costello (8), Sako (3) -cinco titular- De Larrea (6), Thompson (12), Puerto (8), Key (4), Pradilla (-) y Reuvers (4).

Árbitros: Javor (SLO), Nedovic (SLO) y Suky (LTU). Eliminaron en el minuto 26 a Ergin Ataman y a Pedro Martínez, técnicos de ambos equipos, con sendas técnicas descalificantes. Eliminaron por faltas al local Nunn (m.35)

Incidencias: tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final disputado en el pabellón OAKA de Atenas ante cerca de diecinueve mil espectadores.