El Real Madrid, con su verdugo en el punto de mira, vuelve a sondear el fichaje de Metu

Los blancos estarían interesados en el fichaje de un Chris Jones que fue clave en su derrota ante el Hapoel, al tiempo que vuelven a interesarse por Chimezie Metu

El Real Madrid se complicó la eliminatoria de 'play off' de la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv tras caer en el tercer partido por 76-69 en Bulgaria, en un mal partido de Campazzo y Hezonja y muy bueno de dos de las estrellas rivales: Elijah Bryant y Chris Jones.

El ex del Valencia Basket estuvo especialmente acertado en los últimos minutos y evitó la reacción de un equipo madridista que se había llegado a poner a uno después de ir perdiendo por más de diez puntos ante los israelíes. Tanto Jones como Bryant se fueron a los 19 puntos ante un equipo blanco que sólo pudo oponerles, desde el punto de vista ofensivo, la aportación de Trey Lyles.

Curiosamente el base norteamericano es uno de los nombres que más están sonando en las últimas horas como posible fichaje blanco para la próxima temporada. No es un desconocido por su pasado taronja y este año ha hecho muy buenos números en la Euroliga, donde se ha mostrado muy regular.

Los blancos llevan buscando un jugador que complete la rotación exterior desde el pasado verano, cuando tuvieron atado a Jordan Loyd antes de que la opción de tanteo del Valencia Basket y el interés del Anadolu Efes impidieran el fichaje. Lo intentaron luego, a principios de curso, con algún descarte de la NBA, aunque finalmente no incorporaron ningún otro jugador a sus filas. Completar el plantel será el objetivo para esta próxima temporada.

Chimezie Metu vuelve por sus fueros

Entre los jugadores que tantearon antes de que llegara el cambio con la llegada del Chacho Rodríguez a la dirección de la sección de baloncesto estaba el norteamericano, con pasaporte nigeriano, Chimezie Metu. El entonces jugador del Barça estaba cuajando una gran campaña de blaugrana, pero se rompió el talón de Aquiles y eso acabó con las opciones de su fichaje. También con la posibilidad de que renovara con el Barça.

Recientemente fichado por el Dreamland Gran Canaria, donde poco a poco va a más, el Madrid habría retomado el interés por él para el puesto de '4', donde no es seguro que vaya a seguir Chuma Okeke -que suena para el Hapoel, precisamente- y donde hay dudas de poder retener a Trey Lyles.

Metu ha promediado 18,3 puntos en los cuatro últimos partidos con el conjunto grancanario y está siendo clave en el resurgimiento del equipo que ahora entrena Néstor 'Che' García. Según asegura 'La Provincia', el interés blanco se ha retomado. "No he vuelto a mi 100% ya, pero estoy de camino, seguro. Creo que cada día estoy más cerca de llegar a mi mejor estado de forma", aseguraba el propio Metu a medio locales.

Con el final de la temporada a la vuelta de la esquina, el Madrid se está moviendo cada vez más en los despachos para configurar una plantilla donde podría haber bastantes cambios de cara a la próxima temporada.