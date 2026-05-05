Sergio Scariolo encuentra un culpable de la derrota del Real Madrid

El técnico italiano espera un cambio para el jueves, pero confirma que Walter Tavares no reaparecerá ni si tienen que jugar el quinto partido

La derrota del Real Madrid en Bulgaria ante el Hapoel Tel Aviv obligará a los blancos a jugar el jueves con la intención de que la serie del play off de la Euroliga no tenga que regresar a Madrid y cargará aún más un calendario muy saturado, en el que los blancos han alcanzado este martes su partido número 75 en la presente temporada.

El conjunto madridista fue mejor de inicio, pero acabó claudicando a partir de mitad del segundo cuarto víctima de sus errores en ataque. El Hapoel supo imponer su ritmo, el guarismo del marcador fue bajo y ahí salió ganador.

Pese al mal partido de Hezonja y Campazzo, a que los jugadores madridistas sólo metieron la mitad de los tiros libres que intentaron, cogieron menos rebotes y estuvieron por debajo de lo habitual en su porcentaje de tres, Sergio Scariolo tenía otro culpable de la derrota: el descanso.

Scasiolo se esperaba una reacción del Hapoel

"Hemos ganado cuatro partidos seguidos contra ellos, algo inusual. Era obvio que tuvieran el orgullo de luchar. No ha faltado buena voluntad, ha faltado acierto. Ahora los dos equipos estamos en la misma situación, ya no habrá uno que descanse y prepare el partido durante tres o cuatro días y otro que haya tenido que jugar y viajar", avisa el italiano. No le falta razón en lo de la diferencia de descanso, ya que el Hapoel no jugó el fin de semana, mientras que el Madrid tuvo que disputar una prórroga ante el UCAM Murcia. Pero no parece que la derrota se debiera al cansancio.

El Madrid estuvo especialmente errático en el tiro de tres puntos, salvo en el primer cuarto. Y lanzó más tiros de tres que de dos...

En este sentido, Scariolo defendió que no era un plan, sino que eso venía motivado por la defensa del Hapoel. "Nunca planificamos para saber si haremos más tiros de 2 o de 3. Tienes que tomar decisiones y tomar los mejores tiros que te permite la defensa rival", avisa el de Brescia.

El Madrid tira más de tres que de dos

"Hemos tenido muchos tiros abiertos y algunas malas selecciones. Muchos fueron de recibir y tirar y no los hemos anotado. No es un tema de tirar más de una forma o de otra, es de la calidad a la hora de tomar las decisiones", añadía el exseleccionador español.

Por todo ello, el preparador italiano pide tranquilidad a los suyos y a los aficionados. Y se muestra convencido de que en 48 horas se verá otro partido. "Tranquilidad, confianza y energía. Descansar y prepararnos bien para volver a jugar en ataque con mejor movimiento de balón y participación. Hoy lo hemos parado demasiado y no es nuestra seña de identidad, pero no siempre puedes ser tan brillante", sentencia un Scariolo que confirmó también que Tavares será baja aunque se llegue al quinto encuentro.