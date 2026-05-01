Garuba hace olvidar a Tavares y el Real Madrid encarrila la eliminatoria ante el Hapoel Tel Aviv

Los de Scariolo aprendieron bien la lección del primer partido y sentenciaron a los israelíes tras el descanso con dos figuras claves: Campazzo y Garuba

Garuba lideró a los blancos tanto en defensa como en ataque.IMAGO

Esta vez no sufrió, sino todo lo contrario. Los de Scariolo guardaron fuerzas para la recta final del partido y cuando olieron la sangre de su rival apretaron aún más todavía. Lección aprendida respecto al primer partido de la serie y los blancos ya tienen un pie en la siguiente eliminatoria del 'play off' de la Euroliga.

El Real Madrid dominó con claridad al Hapoel IBI Tel Aviv (102-75) y puso el 2-0 en la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga, en la gran noche de Usman Garuba, crecido ante la baja por lesión de Walter Tavares, y de un Facundo Campazzo que continúa de dulce.

La igualdad se rompió en el tercer cuarto

Si en el primer duelo los blancos sufrieron al final, esta vez lo hicieron en los dos primeros cuartos. De hecho, un triple con falta adicional de Antonio Blakeney hizo que el Hapoel se marchara por delante al descanso, 40-42.

Sin embargo, un espectacular tercer cuarto, con 31 puntos, fue el preludio de una excelente segunda parte, que sirvió para que el Real Madrid sumase su segunda victoria de la serie y viaje a Botevgrad (Bulgaria) con pie y medio en la fase final.

Un imparable Campazzo con 23 puntos, secundado por Garuba, Maledon y Feliz, fueron los grandes protagonistas del conjunto español, que continúa sin perder esta temporada ante el Hapoel IBI Tel Aviv, al que ha ganado cuatro partidos hasta la fecha.

La inclusión de Garuba y Feliz en el quinteto inicial a la salida de vestuarios encajó a la perfección con la dirección de un imparable Campazzo, en un Real Madrid que también despertaba el acierto de Hezonja desde el triple, 54-49 (min.25).

Un trío que hizo deleitar al Movistar Arena

El trío Campazzo-Feliz-Garuba disparó a los suyos al anotar 17 de los 20 puntos del equipo en los seis primeros minutos del tercer cuarto, 60-51 (min.23). El internacional español puso la máxima diferencia para los blancos, 13 puntos, a falta de dos minutos y medio (66-53), y recibió una atronadora ovación al ser sustituido.

Un pique entre Campazzo y Micic desembocó en una técnica y en la eliminación por faltas personales del serbio, que volvió a cuajar una decepcionante actuación con cuatro puntos, 77-67 (min.32).

Un final con sorpresa incluida: Procida

La salida del base fue acompañada por dos triples del argentino y Lyles y el Real Madrid comenzó a vislumbrar el 2-0 en la serie a falta de algo menos de siete minutos para el final, 83-67. Ni siquiera una antideportiva pitada a Garuba, el más aclamado, y un amago de tangana, descentraron a los blancos, que alcanzaron una renta de 25 puntos, 93-68 (min.37).

Con todo resuelto, Scariolo dio entrada a un inédito Gabriele Procida, que tuvo tiempo para sumar cinco puntos y certificar un gran triunfo del Real Madrid y colocar el 2-0 en la eliminatoria.

Ficha técnica:

102 – Real Madrid (24+16+33+29): Campazzo (23), Abalde (2), Okeke (6), Hezonja (11), Len (2), -cinco inicial-, Feliz (11), Maledon (13), Llull (2), Procida (5), Deck (6), Lyles (8) y Garuba (13).

75 – Hapoel IBI Tel Aviv (21+21+20+13): Micic (4), Blakeney (9), Bryant (11), Wainright (6) y Oturu (19), -cinco inicial-, Jones (10), Edwards (3), Malcolm (9), Randolph (2), Odiase (-) y Madar (2).

Árbitros: Emin Mogulkoc (Turquía), Mehdi Difallah (Francia), Marcin Kowalski (Polonia). Señalaron falta técnica a Vasilije Micic (min.32) y Elijah Bryant (min.35), del Hapoel (min.32), y antideportiva a Usman Garba, del Real Madrid (min.35). Eliminaron por faltas a Micic (min.32).

Incidencias: segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 6.588 espectadores, todos ellos abonados y VIPs.