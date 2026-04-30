Luis de La Fuente, en clara alusión a Lamine Yamal o Mikel Merino y el Mundial 2026: "Salen y te resuelven un partido"

El seleccionador nacional español, a falta de pocas semanas para que haga pública la lista de convocados para el Mundial 2026, ha expresado que va a esperar a algunos de los jugadores importantes que están lesionados, pero con los que cuenta para la Copa del Mundo que comienzo en el mes de junio

Luis de la Fuente ha dejado claro que va a esperar a algunos de los futbolistas que se han lesionado en los últimos meses y que son o han sido importantes en la Selección Española en los últimos años. El entrenador del combinado nacional ha zanjado cualquier debate o duda que pudiera haber sobre la presencia de Lamine Yamal o Mikel Merino quienes apuntan a estar en la lista de convocados que el técnico proporcione para disputar el Mundial 2026.

Luis de la Fuente ha dicho que hay diferentes casos pero que hay jugadores, sin llegar a nombrar a Lamine Yamal, a los que va a esperar. "Cada caso es singular y excepcional. Al confeccionar una convocatoria, contemplamos todos los escenarios. Hay futbolistas especialistas para jugar minutos concretos, que tienen un talento diferente y salen y te resuelven un partido. Hay muchos escenarios e intentamos cubrirlos todos con futbolistas que, en esos casos, aporten. Valoraremos cada caso porque nuestra primera idea es llegar hasta la final. Pero no son decisiones caprichosas. Son decisiones basadas, razonadas y justificadas por esos escenarios que siempre contemplamos. Habrá futbolistas que tendrán que esperar y esperamos que cobren especial importancia en esas fases finales", ha afirmado en una mesa redonda en la Clínica CEMTRO.

Luis de la Fuente va a convocar para el Mundial 2026 seguro a Lamine Yamal, extremo del FC Barcelona, a pesar de que el internacional español no va a jugar más esta temporada con el club catalán por culpa de una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda que provoca que llegue justo al torneo mundialista que comienza en el mes de junio. En una situación similar está Mikel Merino quien también apunta a estar en la lista de la Selección Española a pesar de que ha sufrido una fractura por estrés en el pie derecho.

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, propone más rotaciones para evitar las lesiones

Luis de la Fuente, aprovechando que estaba en una clínica, ha reflexionado sobre el impacto que está teniendo en el fútbol actual las lesiones de los jugadores. "El calendario es el que es y hay que aceptarlo mientras sea así. Para eso están todos los actores que tienen que tomar este tipo de decisiones, ya sean FIFA, UEFA, clubes, federaciones, jugadores... Que se sienten y vean lo que verdaderamente es más conveniente para la salud. Primero, porque siempre hablamos de priorizar la salud del futbolista y eso redunda en el espectáculo".

El seleccionador nacional español ha dado una posible solución para que los futbolistas no se lesionen tanto. El entrenador ha abogado por hacer más rotaciones durante la temporada lo que permitiría que los jugadores pudieran tener más descanso y, por tanto, correr así un menor riesgo de tener problemas físicos. "También te digo que hay plantillas muy largas y también existe la posibilidad, en cincuenta o sesenta partidos, de rotar a futbolistas. Esa es la única opción que se me ocurre ahora mismo para intentar minimizar ese riesgo de cansancio y de fatiga que pueda producir determinadas lesiones".