Alarma en la selección española con la lesión de Lamine Yamal y el Mundial: "﻿Me parece difícil su convocatoria"

El futbolista del FC Barcelona está a la espera de saber el alcance de su lesión en los isquiotibiales que, de ser grave, le dejaría sin opciones de jugar el Mundial con España; el doctor Ripoll advierte además de un riesgo "del 30%" de recaída en este tipo de lesiones

Lamine Yamal ha encendido las alarmas no solo en el Barcelona sino también en la selección española. El atacante azulgrana dio el triunfo al cuadro de Hansi Flick anoche ante el Celta marcando el único gol del partido desde el punto de penalti, pero fue justo en esa acción, en el lanzamiento del penalti, donde acabó su partido tras caer lesionado.

Ni lo celebraba el internacional español, que rápidamente miraba el banquillo para pedir el cambio y se tumbaba sobre el césped. El futbolista se marchaba visiblemente afectado y consciente de que puede estar ante el final de su temporada. Todo dependerá de los resultados que arrojen las pruebas médicas a las que va a ser sometido, pero la realidad es que su participación en el Mundial también corre peligro.

Las primeras exploraciones apuntan a una lesión en los isquiotibiales, pero habrá que ver qué grado de rotura tiene el futbolistas azulgrana. En el mejor de los escenarios tan solo se perdería dos o tres semanas de competición, pero en el peor, no volvería a jugar hasta agosto, unos tres meses, por lo que diría adiós a sus opciones de poder estar en su primera Mundial con España.

"Creo que tenemos que esperar. ¿Cuánto tiempo será? Su sensación fue que notó algo. Me dijo eso, pero al final tenemos que esperar hasta mañana. Así que no puedo decirlo porque él no estaba allí. El doctor también se fue después del partido, así que tengo que esperar hasta mañana", decía Flick tras el partido.

El doctor Ripoll advierte de los riesgos de una recaída

Todos esperan con expectación los resultados de las pruebas a Lamine Yamal para saber si podrá ayudar al Barça en los últimos partidos de LaLiga y sobre todo para conocer si Luis de la Fuente podrá contar con él para el Mundial, pero lo que está claro, es que Lamine Yamal deberá ir con mucha precaución en el caso de que sí pueda estar con España.

"Esta lesión tiene un índice de recaída del 30%, así que hay que tener mucho cuidado. Hay que ser extremadamente precavidos con los plazos de la recuperación", ha advertido el doctor Pedro Luis Ripoll, especialista en medicina deportiva, en los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena SER.

"Si la lesión está situada en el vientre muscular, hablamos de un pronóstico más benigno; en cambio, si está situada en la unión del músculo con el tendón o en el propio tendón, la lesión podría ser más grave: mínimo cuatro o seis semanas", explicó.

Las opciones de Lamine Yamal de estar en el Mundial

La pregunta que todo el mundo se ahora mismo es si Lamine Yamal podrá estar en el Mundial del próximo verano con España, algo que también dependerá del plazo de su recuperación. "Es muy aventurado hablar en estos momentos sobre si tiene más pinta de rotura o de contractura. En cualquier caso, los seleccionadores como Luis de la Fuente quieren a los jugadores sanos y rodados. Me parece difícil su convocatoria porque el índice de recaída es del 30% y pierde un jugador para el Mundial".