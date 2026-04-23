Hansi Flick, sincero sobre las lesiones del Lamine Yamal y Cancelo en el Barcelona: "Tenemos que aceptarlo, no es fácil"

El técnico culé habló tras un ajustado triunfo que estuvo marcado por la lesión de Lamine Yamal justo después de hacer el único gol del encuentro desde los once metros y de Cancelo en el minuto 20

El Barcelona pagará muy cara la victoria de este miércoles ante el Celta de Vigo. Los de Hansi Flick recuperaron los nueve puntos de ventaja respecto al Real Madrid en el liderato de LaLiga pero a cambio, vieron como Lamine Yamal, tras transformar la pena máxima en el 40, se retiraba lesionado. A falta de pruebas, según informó Helena Condis en 'El Partidazo de Cope', Lamine Yamal podría sufrir una rotura de los isquiotibiales de su muslo izquierdo.

Hansi Flick habla sobre las lesiones de Lamine Yamal y Joao Cancelo

Hansi Flick no escondió la preocupación que existe en el Barcelona con las lesiones de Joao Cancelo, que se retiró en el 20 y Lamine Yamal que salió en el 40 tras marcar el penalti: "Tenemos que verlo mañana, para ver qué pasa. Mañana tendremos un diagnóstico claro y ya veremos. Tenemos que aceptarlo, no es fácil, es una pena para nosotros, porque es un gran jugador, igual que Joao. Espero que la lesión no sea demasiado grave, y ya veremos mañana".

A pesar de las bajas de Lamine Yamal y Joao Cancelo, el Barcelona supo controlar el partido en la segunda parte con un marcador ajustado. Flick habló de algunas pérdidas en balones sencillos que perjudicaron al Barcelona: "Sí, normalmente tenemos que controlar el partido, pero normalmente ellos nos presionan muy arriba, con mucha intensidad. También nos defienden muy atrás, y no es fácil crear ocasiones. Hemos perdido algunos balones fáciles, y eso no nos ha venido bien. Estamos preocupados por el centro del campo".

Un partido diferente para Hansi Flick

En declaraciones para Movistar, Hansi Flick analizó el encuentro del Barcelona y lo calificó de diferente a lo que esperaban: "Ha sido diferente de lo que esperábamos, pero al final lo importante son los tres puntos y, por supuesto, hay que ver que tenemos dos lesiones en la primera parte. Eso también afecta al equipo, pero al final luchamos juntos como equipo, hemos estado muy bien en la segunda parte. No perdimos balones fáciles, y eso es lo que tenemos que hacer. Podemos hacerlo mucho, mucho mejor porque tenemos calidad, pero al final, sí. Normalmente,... creo que el segundo gol de Ferran es gol, no es fuera de juego. Me gustaría tener una explicación de por qué es fuera de juego".

El técnico alemán también reconoció el sufrimiento por el ajustado marcador y alabó al Celta de Vigo: "Estamos felices. Hoy hemos tenido que sufrir mucho. El Celta ha jugado muy bien, pero al final hemos conseguido los tres puntos. La primera parte ha sido muy complicada. Sí, ha sido muy complicada". Pudo el Barcelona ampliar su ventaja con un gol que el VAR anuló a Ferran por fuera de juego que en la repetición no parecía nada claro: "Yo solo he visto la imagen. Lo mismo que tú, eso creo. Sí, pero al final, 1-0, y tenemos que centrarnos en el próximo partido".