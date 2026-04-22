Barcelona 1-0 Celta de Vigo: Lamine Yamal decide y asusta con su lesión

Lamine Yamal abrió el marcador en el 40 desde los once metros justo antes de lesionarse. También se tuvo que retirar Cancelo en una primera parte que estuvo detenida casi 20 minutos por la atención a un aficionado por un problema médico

Se presentaban Barcelona y Celta de Vigo con el ánimo tocado después de quedar fuera de la Champions League y de la Europa League la pasada semana. Pero a ambos equipos les tocaba pasar página y centrarse en lo que les quedaba, LaLiga. La jornada 33 adelantó a la 32 y trajo este duelo en el Spotify Camp Nou entre Barcelona y Celta de Vigo. Los vigueses saltaron con Borja Iglesias en el banquillo y con Pablo Durán en la punta de ataque. En el Barcelona, Gavi por izquierda, Dani Olmo arriba y Lamine Yamal por derecha.

Inicio vertiginoso con ocasiones en menos de un minuto para Barcelona y Celta de Vigo

En menos de 43 segundos de la primera parte, Lamine Yamal puso a prueba a Radu tras un error de Marcos Alonso y Pablo Durán estuvo a punto de superar a Joan García que tuvo que intervenir con una gran parada. El partido prometía mucho en su primer minuto y no decepcionó ni mucho menos. El Celta de Vigo hizo correr al Barcelona más de lo que está acostumbrado detrás de la pelota aunque los de Flick no se precipitaron en exceso para robar el esférico. A los 20 minutos el Barcelona se encontró con el infortunio de la lesión de Joao Cancelo. El luso se dolía de la zona del muslo y la rodilla y lo sustituyó Alejandro Balde.

El peligro y la lesión de Lamine Yamal

En el minuto 38, una gran acción personal de Lamine Yamal dentro del área terminaba con el jugador culé cayendo y con el colegiado señalando el punto de penalti. Era el propio Lamine Yamal el que transformaba el penalti en el 40 pero el Barcelona no pudo celebrar como le hubiese gustado. Lamine Yamal se tiró inmediatamente al césped llevándose las manos a la parte trasera de su muslo izquierdo sin casi cantar el gol que acababa de marcar.

En ese momento pasaron dos cosas en el Camp Nou, en primer lugar el Barcelona retiraba a Lamine Yamal del terreno de juego y entraba en su lugar Roony. Pero el canterano tendría que esperar casi 20 minutos para ponerse en acción ya que en la grada un aficionado era atendido por una parada cardiorespiratoria. Tras ser estabilizado y evacuado en camilla bajo una sonora ovación, el juego se reanudó y el final llegó en el 65 de partido.

Fermín entra y revoluciona al Barcelona

Con dos cambios realizados en el primer tiempo, Hansi Flick se vio obligado a meter cambios en el descanso. Llegó el turno de Fermín que con una máscara que le cubría la zona lesionada en el duelo de Champions League, entró en lugar de Gavi.

Fermín no tardó en demostrar su calidad manejando a su antojo el centro del campo del Barcelona. Además, el habilidoso jugador culé le puso a Ferran un gran pase que el delantero terminó mandando al fondo de las mallas en el minuto 54. Tras la revisión del VAR, fue anulado por un fuera de juego que en la repetición no parecía ni mucho menos claro.

El Celta de Vigo lo pone todo con Borja Iglesias y Aspas

El Celta de Vigo también apostó por la calidad y en dos ventajas diferentes de cambios entraron Borja Iglesias y Iago Aspas. El '10' entró faltando una decena de minutos. El Celta no se encontró en la segunda mitad tan cómodo atacando como en el primer tiempo y los espacios que dejaba el Barcelona no eran tan claros.

Los gallegos lo intentaron en el tramo final de partido con más corazón que cabeza pero el tanto del lesionado Lamine Yamal terminó siendo decisivo en un partido que tuvo su argumento principal en el primer tiempo. Con este triunfo, el Barcelona vuelve a los nueve puntos de ventaja respecto al Real Madrid y faltando 18 en juego. El Celta por su parte se queda a cuatro del quinto puesto que ahora mismo ocupa el Real Betis. Además los celestes han sido superados por el Getafe por superarle en el gol average particular.

Ficha técnica:1 - Barcelona: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Balde, min.23); Eric Garcia, Pedri; Olmo (De Jong, min.73); Lamine Yamal (Roony, 45+9) , Ferran Torres (Rashford, min.73) y Gavi (Fermín López, min.46).0 - Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago (Mingueza (min.64), Marcos Alonso; Javi Rueda; Fer López (Aspas, min.81), Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Pablo Durán (Borja Iglesias, min.73), Hugo Álvarez (Swedberg, min.64) y Ferran Jutglà (Sotelo, min.81).Gol: 1-0, min.40: Lamine Yamal, de penalti.Árbitro: José Luis Munuera (Comité andaluz). Amonestó a Yoel Lago (min.59), por parte del Celta, y a Eric Garcia (min.92), por parte del Barcelona.Incidencias: partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou ante 59.034 espectadores. El partido estuvo unos 20 minutos interrumpido en el primer tiempo por una incidencia médica en la grada.