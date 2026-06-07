El Benfica pone en el mercado con facilidades a Enzo Barrenechea, un pivote que gustaba mucho en La Cartuja

Las 'Águilas', que ejercieron en noviembre la obligación de compra por el argentino, quieren recuperar a corto o medio plazo los 15 millones de euros pagados al Aston Villa, aunque están dispuestos a aceptar una cesión con pluses por un jugador que no contaría para el próximo proyecto

Los responsables del Benfica están abiertos a la posibilidad de que Enzo Barrenechea, fijo en los dos primeros tercios de la temporada pasada aunque recurso testimonial en la recta final con José Mourinho, salga este verano del club de forma definitiva o mediante una cesión con opción o (mejor) obligación de compra, desvela 'O Jogo'. El pivote argentino, muy del gusto antes, incluso, del verano pasado en La Cartuja (más aún tras su buena temporada en el Valencia CF), terminó la campaña 25/26 con buenos números (dos goles y casi 3.000 minutos de juego, repartidos en 43 encuentros oficiales), si bien la prioridad en Da Luz es otra.

El Aston Villa ya no es el dueño de su pase y sólo obtendría una tajada si hay plusvalía

El propio Benfica hacía público el pasado 18 de julio de 2025 en un preciso comunicado (al cotizar en Bolsa, debe dar todos los detalles económicos de sus operaciones) que la llegada de Enzo Barrenechea se articulaba mediante un préstamo remunerado (por valor de tres millones de euros) desde el Aston Villa, incluyendo en el trato una opción de compra por valor de otros 12 millones que se convertía en obligación "si se alcanzan determinados objetivos".

Aunque no concretaban, ESTADIO Deportivo ha podido conocer que el cambio de estatus se produjo en noviembre, cuando el centrocampista disputó 15 encuentros (con más de 45 minutos en su haber). Con contrato ahora hasta 2030 en Lisboa, las 'Águilas' tenían derecho a retener por el mecanismo de solidaridad el 5% "para su posterior distribución entre los clubes que participaron en la formación del jugador", mientras que el Aston Villa se llevará el 30% de cualquier plusvalía futura (hasta un máximo de 10 millones).

La marcha de Mouriño y la llegada de Marco Silva puede cambiar su estatus

Aunque se antoja una decisión estratégica por parte de los dirigentes, sin duda la marcha al Real Madrid de José Mouriño, con quien Enzo Barrenechea empezó a dejar de jugar en el Benfica, es una buena noticia para el pivote argentino. La victoria de Florentino Pérez sobre Enrique Riquelme en las elecciones a la presidencia del club merengue supondrá, según desvelaron las 'Águilas' en un comunicado, que el veterano constructor abone los 15 millones de euros de la cláusula de rescisión del técnico luso, por lo que su compatriota Marco Silva desembarcaría oficialmente en el Estadio da Luz y se abriría un resquicio para la continuidad del ex che.

Primero, vender; luego, reclutar... al menos dos mediocentros

Si se confirma que Enzo Barrenechea sale al mercado en condiciones ventajosas, el Real Betis, que lo tuvo en su agenda antes de contratar sobre la bocina estival a Sofyan Amrabat, prestará mucha atención a sus movimientos, aunque la prioridad ahora es hacer caja antes del 30 de junio y generar plusvalías para cuadrar las cuentas. En ese objetivo se incluyen Nelson Deossa y Sergi Altimira, dos mediocentros defensivos en la rampa de salida, mientras que tampoco está tan claro que pueda volver el marroquí, por lo que en La Cartuja buscarán no menos de dos efectivos para la 'sala de máquinas'.