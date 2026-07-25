Granada 1-0 Betis: Despistes e imprecisiones en la primera derrota estival

Una acción a balón parado al poco de arrancar deparó el único tanto de un partido accidentado que terminó siendo bronco y en el que el primer tanto en contra supuso también el primer traspié de los heliopolitanos en lo que va de verano; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

Cayó el Real Betis por vez primera esta pretemporada (1-0), quedándose de paso sin el XLII Trofeo Ciudad de Granada, que fue para un anfitrión más efectivo y llegador. El único gol en contra para los verdiblancos hasta la fecha supuso un traspié, que, incluso, pudo ser mayor por sus continuas desaplicaciones defensivas, con la pareja Diego Llorente-Valentín Gómez y con la de Marc Bartra-Natan de Souza, arregladas por la impericia local o por Álvaro Valles. Pudo empatar al final Pablo García, pero no hubo demasiados merecimientos.

La primera parte no fue demasiado vistosa, en parte por las muchas interrupciones, algunas obligadas, como cuando a diez minutos del descanso chocaron aparatosamente un Diego Conde que ya había salido de su área antes de manera atolondrada y un Diego Llorente que recibió un rodillazo en la cabeza. Cuando parecía que el central era el más damnificado, no hubo conmoción y consiguió completar esta fase, mientras que el guardameta dejaba su sitio por precaución a Álvaro Valles.

Ya por entonces perdían los verdiblancos, de nuevo con su segunda equipación, gracias al cabezazo ajustado de Owen Mira a la salida de una falta botada por Pedro Alemañ, que curiosamente también se terminó marchándose antes de tiempo a vestuarios. No anduvo demasiado concentrada ahí la zaga visitante, con varios errores del estilo durante la tarde, como el que no pudo aprovechar Chinaza Onouha en el 42. Nada más arrancar, Raúl Lizoain frustró a Gonzalo Petit, que remató bien abajo; tras el 1-0, a Ángel Ortiz, con un testarazo a quemarropa.

Fueron las dos ocasiones más notorias de un espeso Real Betis, que, como en sus dos test anteriores, cambiaría de efectivos drásticamente en la reanudación, si bien en esta ocasión de forma más escalonada. Iker Losada, a centro de Fran García, tuvo la primera de este periodo para los de Manuel Pellegrini, respondiendo Juan Diego Molina 'Stoichkov' con una galopada con tiro cruzado que desviaría Álvaro Valles. Acabarían los foráneos con Nelson Deossa como 'falso 9', una constante esta pretemporada, clara muestra de que faltan delanteros.

El balón iba de una portería a otra, con ambos conjuntos disconformes con el marcador a priori, aunque faltaba precisión en los metros y las decisiones finales. Contra pronóstico, anduvo más cerca de ampliar distancias el Granada CF por medio del ariete de San Roque, que mandó fuera incomprensiblemente un testarazo libre de marca en un error grosero de la zaga verdiblanca. En la otra portería, Luca Zidane se la sacó bien por bajo a Pablo García, que casi encuentra a Junior Firpo a bocajarro a continuación. El epílogo, demasiado bronco, con una roja a Natan de Souza por un pelotazo a un rival, enfadado el brasileño por una doble falta muy innecesaria sobre Héctor Bellerín.

Ficha técnica del Granada - Betis del Trofeo Ciudad de Granada

Granada CF: Raúl Lizoain (Luca Zidane 46'); Pau Casadesús (Diego Hormigo 59'), Flores (Rodelas 61'), Manu Lama (Bourama 46'), Puma (Diallo 59'); Gumbau (Oscar Naasei 61'), Alemañ (Maza 32'); Owen Mira (Gambín 61'), Dylan (Angelo 59'), José Arnáiz (Stoichkov 46'); y Chinaza (Pascual 59').

Real Betis: Diego Conde (Álvaro Valles 36'); Ortiz (Bellerín 59'), Diego Llorente (Bartra 46'), Valentín Gómez (Natan 75'), Fran García (Junior 59'); Gnangoro (Rica Fúnez 59'), Corralejo (Marc Roca 46'); Morante (Borja Alonso 75'), Fornals (Iker Losada 46'), Rodrigo Riquelme (Pablo García 59'); y Petit (Deossa 59').

Árbitro: Guzmán Mansilla (jiennense). Roja directa al verdiblanco Natan (93'). Amarillas a los visitantes Diego Llorente, Junior, Marc Roca y el propio central brasileño.

Gol: 1-0 (13') Owen Mira.

Incidencias: Encuentro correspondiente al XLII Trofeo Ciudad de Granada, disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada con algo menos de media entrada.