Javi Montero: "Diego Conde es un porterazo y nos dará muchas alegrías; y yo sigo teniendo fe en Rodrigo Riquelme"

Los conoció cuando descollaban todos en la cantera del Atlético de Madrid y ha podido seguir sus carreras hasta su aterrizaje en el equipo de sus amores: el ex defensor del Nervión bendice la llegada del cancerbero y apuesta por la explosión del extremo en la segunda parte de su entrevista con este periódico

Otra de las razones para hablar esta semana con Javi Montero es que ha coincidido con dos futbolistas que ahora mismo integran la plantilla del Real Betis. Tanto el recién llegado Diego Conde como un Rodrigo Riquelme que afronta su segunda temporada de verdiblanco fueron sus compañeros en la cantera del Atlético de Madrid, mientras que da la casualidad de que su único año en Santander fue el de la irrupción en el primer equipo de Jorge Salinas, un futbolista vinculado con la entidad heliopolitana hasta que la subasta por sus servicios se ha disparado con la irrupción de otros como el FC Barcelona.

Diego Conde, el menos conocido de los dos ex colchoneros

- ¿Cómo es el portero madrileño?

- La verdad es que personalmente es una grandísima persona. Yo coincidí con él hace ya muchos años, en juveniles, porque él es un año más que yo. La verdad es que es un tío de 10. Futbolísticamente ya lo habréis visto más de una vez, tanto en el CD Leganés como en el Villarreal CF. La verdad es que es un porterazo y seguramente nos dé muchas alegrías en el Real Betis.

- ¿Tiene nivel para una temporada de Champions League?

- Yo creo que sí. La verdad es que los dos (Valles y Conde) son unos grandísimos porteros y yo creo que ese buen nivel entre los dos va a hacer que cada uno saque su mejor versión. Tanto de Álvaro como de Diego en este caso, pues pienso que van a sacar la mejor versión de ellos mismos; y que saquen la mejor versión de ellos mismos, que son muy buenos porteros, estando quien esté, la verdad es que van a ser un seguro ahí atrás.

- Dos porteros de los llamados modernos

- Claro, claro, al final ya yo creo que jugar con los pies va inculcado desde pequeño en todas las canteras de España, y, bueno, yo creo que sí, que tienen muy buena salida con los pies, que al final es muy importante a día de hoy en el fútbol para un portero. Eso también es un paso adelante para que el Real Betis pueda salir jugando desde atrás y con buena salida de balón.

La hora de la verdad para Rodrigo Riquelme

- Roro, por su parte, afronta su segundo año aquí. En el primero, la verdad, tuvo un rendimiento un poco más discreto, ya que ahora se exige un poco también por la inversión que se realiza en los futbolistas, y él costó ocho millones de euros, así que se esperaba mucho más. Estuvo muy a la sombra de Abde en esa posición y este año afronta un poco su reválida, ¿no?

- Sí, también estar en el Betis no es fácil. La presión que nosotros, como somos de aquí, se puede vivir de otra manera, pero hay gente que no la vive de la misma manera y que no la acepta de la misma manera. Para mí es un grandísimo futbolista, porque yo lo he tenido de compañero muchísimo tiempo e, incluso, en el primer equipo cuando hemos estado los dos, y se le ve ese futbolista diferencial. Lo que pasa es que también es difícil llegar a un club con esa presión, con la gente (que al final llenas el campo con 60.000 personas); que él también, aunque haya estado en el Metropolitano, pero jugar en el Betis es diferente, y yo creo que todos lo sabemos. Y, al final, tener un jugador como Ez Abde, que al final está bien, que está en su mejor momento, y plantarle cara a eso a lo mejor es más complicado, pero yo sigo teniendo fe en él, la verdad. Para mí es un grandísimo jugador, que también ha ido con la selección española, creo recordar, y que ha jugado Champions y que sabe de qué va esto. Es muy joven y tiene unas cualidades tremendas. Ya lo escuché por ahí también decir que se ha pasado el verano entrenáandose y demás para llegar a las mejores condiciones. Eso hace falta, ese compromiso y esas ganas de sacar la mejor versión que tiene uno. Y seguramente la saque; lo tengo 100% clarísimo.

- Ha pasado a muchos niveles, pero ese primer año siempre siempre cuesta; es muy difícil llegar y besar el santo, así que este segundo año es clave en todos los aspectos.

- Exactamente. A final, no todos somos iguales, sino que cada uno tiene su tiempo. Hay muchos que llegan (mira a Anthony cómo llegó y nos enamoró a todos) y hay jugadores que necesitan su tiempo y que van poco a poco. Si el Betis puso esos 8 millones por él, por algo sería.

Jorge Salinas, la gran sensación cántabra

- Una última curiosidad: también coincidió en el Racing con un futbolista que ha sonado mucho este verano para el Betis y, al final, se rifa media Europa.

- La verdad que este año ha explotado. En Segunda división ha estado muy bien, y yo creo que lo han puesto en una posición que le ha beneficiado muchísimo, pues en un equipo que está rodeado de muy buenos jugadores también como es el Racing, encima, se le ha dado que ha subido y demás. Cuando empezó con el primer equipo, que fue el año que yo estuve allí, pues estaba más apartadillo, más tal, pero bueno, la verdad s eque jugó un par de partidos, creo que fue en Copa y demás, y la verdad que ya apuntaba maneras. Este año, con la continuidad que le han dado y la confianza que le han dado, se ha visto que tiene muy buenas cualidades. Ahora a ver qué es lo que pasa y quién se lo lleva, porque ahora hay muchas pujas por él. Es cuando se ve después reflejado el trabajo.

- Haciendo una pequeña comparación con Valentín Gómez, ¿Jorge Salinas es un central que puede jugar de lateral o es un lateral que está jugando de central?

- No, es un central que puede jugar de lateral. La verdad que es muy agresivo, muy intenso, es rápido, fuerte, utiliza las dos piernas. Tiene muy buena pinta, sinceramente, tiene muy buena pinta.