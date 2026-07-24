El sevillano Javi Montero, sobre su salida del Málaga, su próximo destino y sus verdaderos colores: "Sería grandioso"

El zaguero hispalense, tras casi 2.400 minutos el curso pasado con la camiseta blanquiazul, ha salido sorprendentemente de la entidad costasoleña tras el ascenso, una decisión que le ha costado digerir, aunque está ya pendiente de nuevos proyectos con la mente abierta, como siempre

Ha pertenecido a ocho clubes distintos en apenas ocho años, prueba de que su ambición y su mentalidad abierta no tienen límites. Nacido en Sevilla hace 27 años, dio el salto desde la AD Nervión a la cantera del Atlético de Madrid, llegando a disputar 14 partidos con el primer equipo colchonero. En su día, se hizo famoso y reconocible por aquellas gafas especiales que lució durante muchos partidos. Pero no seguir en el Metropolitano no fue el final, sino un trampolín para Javi Montero, que ha defendido, normalmente de forma coyuntural, las camisetas del Deportivo de La Coruña, el Besiktas, el Hamburgo, el Arouca, el Racing de Santander y el Málaga CF.

Ahora, atiende a ESTADIO Deportivo para hablar de lo más reciente, primero, y hacer memoria, después, en una segunda parte de la entrevista donde repasa los inicios compartidos con dos jugadores del Real Betis, el ya afianzado aunque siempre bajo la lupa Rodrigo Riquelme y el recién llegado Diego Conde, así como ofrece su opinión sobre el emergente Jorge Salinas, que conoció en tierras cántabras. Pero, para empezar, lo más reciente: su decepcionante salida de Martiricos recién conquistado el ascenso a Primera división, una decisión que, como compartió en sus redes sociales, ni esperaba ni aceptó de buen grado, pues había disputado en la 25/26 casi 2.400 minutos de albiazul.

"Claro. Al final, después de cómo salió la temporada y demás, ascender, que al final es una explosión, encima en 'play off', que es más difícil aún; enfrentarte después de 42 partidos a otros equipos que son grandísimos, como UD Las Palmas y UD Almería, y acabar subiendo, generar ese premio, y como se dice, que te lo quiten así de esa manera, pues la verdad es que se pasa mal. Pero, bueno, al final fue por un tema contractual; yo tenía una opción y, hablando con el director deportivo y demás, pues dijeron que estaban buscando otras opciones, así que ya está. Simplemente fue por eso", explica el otrora colchonero.

Ahora, toca esperar, estudiar alternativas y, desde su retiro vacacional en tierras gaditanas, planificar el próximo paso de su carrera. "De momento, esperando. Estamos aguardando a la mejor opción, ya sea aquí en España como en el extranjero, ya que, como tú has dicho, tanto yo como mi familia no tenemos miedo en irnos fuera, porque también nos ha dado mucho. Entonces, esperando a ver cuál es la mejor opción", sentencia Javi Montero, que ha probado ya los torneos de Turquía, Alemania y Portugal, aparte de la Liga española, por lo que siempre tiene las maletas preparadas.

Sin pasado conocido, reconoce su amor por los colores verdiblancos

En parte, la llamada al defensor hispalense era por su conocimiento de dos jugadores que militan en el Real Betis y otro que pudo hacerlo hasta que su subasta se disparó. Como dio el salto de la AD Nervión a los escalafones inferiores del Atlético de Madrid, no se le conocía filiación, aunque, en una ciudad tan polarizada como Sevilla, difícilmente podría haber tenido una postura neutral. Sólo en la forma de hablar de Diego Conde y Rodrigo Riquelme en primera persona del plural, los colores están claros. Responde a este tema con naturalidad y una sonrisa: "Hombre, obviamente, ése es un sueño, el poder triunfar, el poder estar en el equipo de mi ciudad... Sería grandioso. Sería grandioso algún día vestir la camiseta del Betis".