Javi Montero dice adiós al Málaga y se abre su futuro como agente libre

El Málaga acelera su planificación tras el ascenso y empieza a mover piezas: la dirección deportiva ya ha oficializado varias salidas, incluida la de un Javi Montero que se marcha sin oferta de renovación después de firmar una temporada clave en la zaga

El Málaga sigue trabajando en la planificación de la plantilla de cara a la temporada que viene. En este sentido, el club pone el foco en un mercado de fichajes muy agitado desde que el conjunto de Funes se proclamase equipo de Primera División. De esta semana, desde la dirección deportiva ya han hecho oficial la salida de jugadores como Jokin Gabilondo y Víctor García, además de un Javi Montero que ha sido el último en sumarse a esta lista.

El central sevillano, que llegó la temporada pasada procedente del Racing de Santander, dice adiós al Málaga tras disputar un total de 30 encuentros esta campaña, entre LaLiga Hypermotion y Copa del Rey. El jugador de 27 años, sin embargo, no ha recibido oferta de renovación por parte de Loren Juarros, dispuesto a dar un cambio importante a la plantilla para encarar de la mejor manera el siguiente curso en Primera División, con Funes al frente.

Javi Montero, de titular a imprescindible en el Málaga esta temporada

Javi Montero se ha mantenido al margen de su futuro a lo largo de la temporada, pese a que acababa contrato a final de la misma. Además, el central habló sobre ello el pasado mes de marzo en 101TV: "Todavía no tengo ninguna llamada de nadie, pero estoy abierto a escucharlas. También hay que mirar cómo está el equipo y lo cómodo que estoy aquí. Málaga es una ciudad increíble. Estamos muy a gusto y felices con la familia".

El central de 27 años empezó con regularidad en el Málaga, todavía con Sergio Pellicer en el banquillo. Sin embargo, Javi Montero cambió la dinámica con la llegada de Funes, sobre todo desde el mes de febrero, encadenando titularidades y protagonismo en el equipo. Además, Einar Galilea, que era el elegido para el eje de la zaga, se lesionó en los playoff, lo que dejó el hueco libre para el futbolista sevillano en la recta final.

Javi Montero queda libre y apunta alto en el mercado de fichajes

Por ello, Javi Montero, uno de los nombres claves del Málaga junto con Dotor, entre otros, pendiente de resolver su futuro, es agente libre a partir de ahora y podrá llegar a cualquier equipo de manera gratis, tras cerrar su vinculación con la entidad malacitana. El central da por finalizada su etapa en Martiricos, por lo que se centrará en un nuevo objetivo tras pasar por el Racing de Santander, Deportivo de la Coruña o Atlético de Madrid.

Al central no le faltarán ofertas durante el presente mercado de fichajes. Javi Montero llegó al Málaga por la salida de Nelson Monte, que firmó por el Almería. Sin embargo, el central de 27 años ha demostrado que puede ser un refuerzo de un equipo de Primera División, tras dar el salto anteriormente por diferentes clubes de LaLiga Hypermotion. Por su parte, desde La Rosaleda miran otros refuerzos para diferentes posiciones.

El Málaga anuncia la salida de Javi Montero

El central sevillano llegó al Málaga Club de Fútbol en agosto de 2025, procedente del Real Racing Club de Santander, para reforzar la parcela izquierda central de la zaga.

Javi Montero, en su año como malaguista, ha disputado un total de 30 partidos entre todas las competiciones. 25 (23 como titular, un gol) en LALIGA HYPERMOTION, uno en la Copa del Rey y cuatro más en el playoff de ascenso a LALIGA EA SPORTS.

Su participación en defensa en el terreno de juego y su aporte en el vestuario han sido muy valiosas para el equipo, de cara a la consecución del reciente e histórico ascenso a Primera División en la temporada 25/26.

El Málaga CF desea mucha suerte a Javi Montero en su futuro deportivo y personal, agradeciendo su trabajo y profesionalidad durante su estancia en la Entidad. ¡Gracias por todo, Javi!