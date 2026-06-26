El Málaga habla de llegadas y del plan con el nuevo estadio: "El corazón se nos mueve a todos por La Rosaleda"

El Málaga quiere estirar La Rosaleda hasta 2032, tal y como explicó José María Muñoz, administrador judicial del club, asegurando que "lo ideal sería no alternar estadios". Con plazos de 2-3 años para iniciar las obras y un mercado que prevé 4-6 fichajes, el máximo dirigente insistió en que "Funes confía en el bloque"

El Málaga ha hablado públicamente sobre los planes con el nuevo estadio. Lo ha hecho José María Muñoz, adiministrador judicial del club, que ha respondido en el día de hoy a diferentes preguntas sobre el futuro de La Rosaleda, además de la posibilidad de jugar en el siguiente escenario sin que esté totalmente terminado. Además, los fichajes en la plantilla están empezando a ser planificadas, al igual que el apartado de salidas.

José María Muñoz ha sido muy claro afirmando que "lo ideal sería jugar en La Rosaleda hasta 2032". Por otro lado, el administrador judicial del Málaga se ha referido también a los planes del club en el mercado de fichajes, dando por hecho salidas que ya son oficiales como las de Gabilondo y Víctor García. Además, ha apuntado que Funes "confía en el bloque" actual de la plantilla, la que le ha llevado a Primera División ocho años después.

José María Muñoz: "Lo ideal sería jugar en La Rosaleda hasta 2032"

En este sentido, José María Muñoz fue preguntado por la posibilidad de jugar en otro estadio mientras se construye el nuevo: "Buscar alternancias lo veo complicado. Los ingenieros nos han estado explicando el proceso. Lo ideal sería jugar en La Rosaleda hasta 2032 y salir de allí, no ir alternando. Es casi preferible estar en el nuevo estadio cuando las obras estén terminadas. La mejor alternativa es esta".

El administrador judicial del Málaga confesó que "el quedarnos en el estadio actual mientras se hace una obra, mientras el primer equipo está entrenando, jugando… eso hay que valorarlo. Sé que el corazón se nos mueve a todos por La Rosaleda, pero la cabeza nos dice que no es recomendable. El habernos ido al Ciudad de Málaga, hablando de Segunda, es perder 10 millones de negocio, 8 netos, ese era el perjuicio. Eso haría mucho daño".

José María Muñoz: "Los plazos se van a 2-3 años para la primera piedra"

Por otro lado, José María Muñoz destacó el optimismo de cara a 2032: "Podemos serlo, pero no me quiero meter. Los arquitectos y los técnicos han sido muy rotundos. Que los plazos se van a 2-3 años para la primera piedra, y otros 2-3 años para que el estadio esté listo. Vamos a plantearlo hasta 2032. Para nosotros claro que sería mejor antes, porque tenemos 17.000 personas esperando el abono y ya nos gustaría complacer a todos".

Además, el administrador judicial del club afirmó que "en 2020, eran 12.000 espectadores por partido. Ahora ni en Champions. Y la expectativa es que Málaga va a seguir creciendo, hasta el punto de duplicarse ciudad y provincia. 55.000 me parece una cifra razonable en seis años. Esperamos que el equipo siga en esa línea ascendente. Lo veo buena cifra, pero una particularidad: podría aumentar a 65.000, cosa que ahora se podría quedar en 43.000 y ahí se queda".

José María Muñoz: "El corazón nos puede decir Rosaleda, pero la cabeza otra"

José María Muñoz habló de los beneficios que se llevarán los aficionados, al igual que la prima millonaria para los jugadores por el ascenso: "Para el primer equipo, al final es lo que trabajamos, es salir del estadio e ir al nuevo estadio. Eso es lo mejor. Lo digo claro. El corazón nos puede decir Rosaleda, pero la cabeza otra".

Sobre los fichajes, sabiendo que la situación de jugadores como Dotor está en duda, José María Muñoz explicó que "está en la dirección deportiva. Ya se han producido salidas. Entre 4 y 6 fichajes. Puede ser más o menos, tampoco hay una obsesión de correr. Tenemos un bloque y el entrenador confía en ese bloque, tanto la dirección deportiva y entrenador".

Por último, el administrador judicial del Málaga, sobre el límite salarial, apuntó que "aún no sabemos. Estamos en el proceso de dar todos los datos a la Liga y lo actualizará la semana que viene".