Funes se sincera antes de medirse al Atlético de Madrid: "No es la pretemporada que hubiese elegido para el regreso a Primera División"

El club malacitano se mide al Atlético de Madrid con muchas bajas y con el mensaje directo de Funes, que mezcla calma y ambición antes del reto en el Metropolitano: "Vivir esto es un aliciente tremendo"

El Málaga comienza mañana miércoles su andadura en Primera División, y lo hará enfrentándose al Atlético de Madrid en el Metropolitano. El conjunto de Funes se medirá a uno de los rivales más complicados de LaLiga EA Sports, con la dificultad en la convocatoria de las diferentes lesiones que sufren jugadores de la plantilla. De esta manera, el técnico de Loja ha comparecido en la sala de prensa de La Rosaleda para comentar sus sensaciones.

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Funes encara su estreno en LaLiga EA Sports con importantes ausencias en al lista, como serán las de Fernando Calero, Carlos Dotor, Diego Murillo, Adrián Niño y Aaron Ochoa, pendiente de cuándo puedan tener luz verde para su regreso con el equipo. Por otro lado, Simeone ha confirmado que Julián Álvarez no disputará el encuentro contra el Málaga, siendo una de las bajas más significativas en el Atlético de Madrid.

Funes, sobre el terremoto de Granda: "No hay que lamentar daños personales"

Funes, técnico de Loja, quiso mandar un mensaje por el terremoto de Granada: "En primer lugar, creo que tenemos que estar casi de enhorabuena porque, aunque sí daños materiales, no hay que lamentar daños personales. En Granada y también en Andalucía sí que vivimos, si no con normalidad, los seísmos sí que forman parte. Lo bueno de esto, quizás no ha revestido en la realidad de otros".

Además, el técnico del Málaga añadió que "dicen, los que entienden, que haya algunos terremotos termina siendo hasta bueno porque cuando se acumula en el tiempo puede hacer mucho más daño y ojalá". Sobre el partido ante el Atlético de Madrid ha destacado que "lo afrontamos con muchísima ilusión. Bromeaba con Juan Cruz y le decía que no hacía mucho tiempo que íbamos a Torredonjimeno a jugar".

Funes: "Ahí va a ser muy dificil que nos puedan empatar"

Funes habló sobre el hecho de estrenarse en el día de mañana en Primera División y la ilusión que se vive en el vestuario de cara a una temporada como la que se presenta en LaLiga EA Sports: "Vivir esta situación que para muchos va a ser la primera vez que van a jugar en Primera División creo que es un aliciente tremendo. Y aviso a la gente, ahí va a ser muy difícil que nos puedan hasta empatar".

Funes fue claro por la pretemporada del Málaga: "No es la pretemporada que hubiese elegido para el regreso a Primera División. Hay cosas que no se pueden elegir. Lo hemos hablado muchas veces, cuando hemos sido críticos con el tiempo que hemos tenido. Dentro de la situación que se dio, hemos intentado hacer la pretemporada que nos diese la oportunidad no solamente volver a un ritmo de competición a nivel físico, pero también mental".

Funes: "Vamos a jugar contra los mejores"

Funes alabó al Atlético de Madrid en la previa del choque: "Les tenemos un gran respeto, lo dice la final de la copa del Mundo, ningún club ha tenido más representantes. Vamos a jugar contra los mejores, a mí me gustaría poner en valor en nuestra liga. Es muy difícil que un club en otra liga pueda decir lo mismo que el Atlético, diez jugadores en la final. Estamos ante una de las mejores o la mejor liga del mundo".

Sobre las bajas, el técnico del Málaga explicó que "probablemente por desgracia hemos convivido ya con muchas bajas. Demostramos lo que puede ser algo muy negativo para algunos, termina siendo muy positivo para otros. Tenemos que poner en valor a los que van a jugar. El año pasado no decía nada de las bajas y eran casi 10 o 12 los que nos faltaban. Ahí tenemos que focalizar nuestras energías".