Simeone responde a los insultos a Julián Álvarez: "Muy respetuoso con nuestra gente"

El técnico del Atlético de Madrid elogió los goles de Kang-In Lee y Álex Baena: "Fueron dos golazos, bien resueltos". El argentino, además, no cerró la puerta la puerta al mercado: "Siempre estamos abiertos"

El Atlético de Madrid logró la primera victoria de la temporada ante el Málaga. Los de Simeone impusieron su calidad en la plantilla y fondo de armario para decidir el encuentro, con dos sensaciones goles de Kang-In Lee y de Álex Baena. Tras ello, Simeone, como viene siendo habitual, atendió a los medios de comunicación en sala de prensa para ofrecer sus valoraciones con el triunfo conseguido y los tres primeros puntos en la clasificación.

Simeone introdujo un once repleto de novedades, con titularidad para jugadores como Jorge Domínguez, Daniel Martínez o incluso Arnau Ortiz. Sin embargo, el técnico del Atlético de Madrid se vio obligado a mover el banquillo para dar entrada a Marcos Llorente, Álex Baena, Kang-In Lee, Giuliano Simeone y Hjulmand, que debutó también con la camiseta del equipo colchonero en el Metropolitano, firmando una victoria.

Simeone: "Fueron dos golazos, bien resueltos"

Simeone alabó los dos goles que decidieron el partido: "Sería injusto con Álex y con Kang-In, porque fueron dos golazos increíbles. Su portero venía de tapar dos fantásticas, pero era imposible llegar a esa. No elijo a ninguno para que no se enfaden. Fueron dos golazos, bien resueltos, los necesitábamos. El Málaga compitió muy bien. Nosotros sabíamos que iríamos de menos a más".

El argentino comentó que "el trabajo del primer tiempo fue importante para desgastar y los que entraron en el segundo, con esa calidad que demandamos, lo pudieron resolver de la mejor manera". Sobre Kang In Lee apuntó que "es un jugador de fútbol y tiene que trabajar en lo que pide el partido. Cuando el equipo lo necesite lo hará, porque es un futbolista comprometido. Repite esfuerzos y lo importante es llevarlo a su mejor rendimiento".

Simeone: "Con los cambios dimos ese salto de calidad que pedía el partido"

Simeone valoró sus sensaciones con los titulares: "Entendíamos que la mejor manera de afrontar el partido era jugar con la gente que estaba mejor, que son los que empezaron. Compitieron muy bien, llevaron el partido a donde tocaba. Tuvimos alguna situación que pudimos resolver mejor en el tramo final del campo. En el segundo tiempo empezamos bien y con los cambios dimos ese salto de calidad que pedía el partido".

El entrenador del Atlético de Madrid fue preguntado por Álex Baena y su comparativa con Griezmann: "No busco a alguien parecido a Griezmann, todos son diferentes. La jerarquía de Antoine tenía sus cosas, sus compañeros tienen sus propias cualidades. Álex está en un momento en el que se le ve. No es casualidad el golazo: la puso en el ángulo. Está entrenándose muy bien, está suelto, ágil".

Simeone, sobre Álex Baena, apunta que "ha jugado el Mundial, lleva pocos días de preparación y esa energía que da ganar un Mundial es muy buena. Ojalá podamos sacar partido". Cabe recordar que el centrocampista ha jugado sus primeros minutos desde la final del Mundial 2026 del pasado 19 de julio, hace justo un mes, por lo que el ex del Villarreal vuelve a escena de la mejor manera posible, viendo puerta,

Simeone abre la puerta a fichajes: "Siempre estamos abiertos"

Simeone, al igual que Funes en rueda de prensa, fue preguntado por el mercado de fichajes, dejando la puerta abierta a posibles llegadas: "Siempre estamos abiertos. Después de 15 años digo que estoy abierto hasta el final de mercado, pero eso no quiere decir que hable de uno en concreto. ¿Está claro, no? El club trabaja para darnos las mejores herramientas y esperemos que tengamos la mejor plantilla que podamos cerrar".

Al técnico del Atlético de Madrid le preguntaron también por presuntos insultos del Metropolitano a Julián Álvarez, al que dejó fuera de la convocatoria. Simeone fue tajante con su respuesta en rueda de prensa: "Muy respetuoso con nuestra gente".