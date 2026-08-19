Atlético de Madrid 2-0 Málaga: Kang-In Lee se estrena a lo grande en el Metropolitano

El jugador coreano y Álex Baena decidieron el encuentro con dos goles con los que le dan la razón a Simeone con las sustituciones a lo largo del segundo tiempo. Los de Funes se toparon con una gran defensa colchonera

El Atlético de Madrid se enfrentó al Málaga en la primera jornada de LaLiga EA Sports. Los de Simeone llegaban con bajas importantes como las del 'Cuti' Romero o la de Julián Álvarez, entre otras. Además, la falta de ritmo le provocó al técnico argentino a introducir novedades en su once inicial. Por su parte, Funes apostó por una alineación muy reconocida, aunque con cambios obligados en la defensa, con la entrada de Ángel Recio.

De esta manera, Simeone empezó con el siguiente once inicial ante el Málaga: Oblak, Dominguez, Le Normand, Hancko, D. Martínez, Pablo Barrios, Mendoza, Carlos Martín, Lookman y Arnau Ortiz. En cambio, Funes eligió a los siguientes futbolistas para saltar de inicio al Metropolitano: Alfonso Herrero, Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea, Rafita, Dotor, Izan Merino, David Larrubia, Dani Lorenzo, Joaquín Muñoz, Chupe.

El Málaga aparece en escena en el Metropolitano sometiendo al Atlético

La primera parte tuvo igualdad máxima sobre el césped del Metropolitano, con dos equipos buscando la posesión de balón y, de la misma manera, la portería de Alfonso Herrero y de Oblak. Sin embargo, los de Simeone se mostraron más activos al comienzo del partido, con llegadas al área rival a través de centros laterales, que miraba a Lookman o incluso Arnau Ortiz, los jugadores colchoneros más adelantados en el once titular.

Por parte del Málaga, Joaquín fue uno de los más destacados, guiando los ataques del conjunto de Funes y provocando tarjetas amarillas como la de Domínguez. Además, Hancko vio también la sanción por parte del Atlético de Madrid; Puga en cuanto a los malacitanos. Larrubia tuvo menos protagonismo por banda derecha, sometido y defendido por la defensa local. Por otro lado, Oblak volvió a aparecer en los momentos defensivos.

Reacción inmediata de Simeone tras el descanso

Jorge Domínguez vio tarjeta amarilla, pero pudo ver la segunda al término de la segunda parte por cortar una entrada a Joaquín. Por ello, Simeone mandó a calentar a Marcos Llorente, ante el riesgo de quedarse con uno menos. Además, el técnico del Atlético de Madrid se guardó sustituciones de lujo como las de Cardoso, Álex Baena, Kang In-Lee, Giuliano Simeone, o Grimaldo y Giménez, en la defensa.

Marcos Llorente entró tras el descanso siendo el primer cambio del partido y en el Atlético de Madrid. Además, Simeone no terminaba satisfecho con el comienzo del segundo tiempo, por lo que introdujo tres sustituciones de una atacada, dando entrada a Álex Baena, Kang In-Lee y Grimaldo. Los colchoneros mejoraron por momentos, con llegadas sobre la meta de Alfonso Herrero, que se fue haciendo grande.

Kang-In Lee desatasca el partido en el Metropolitano

En este sentido, Kang-In Lee desatascó el partido con un sensacional gol en el minuto 70. El coreano recoge el esférico en banda derecha, conduce hasta la frontal y define con un disparo imparable para Alfonso Herrero. El ex del PSG se estrenó a lo grande en su primer encuentro oficial con el conjunto colchonero y en el Metropolitano. El Atlético de Madrid se vino arriba tras el tanto. Hancko estrelló el balón en el larguero.

Simeone, que dejó fuera a Julián Álvarez, no paró de dar instrucciones sobre la banda, gastando la última banda para hacer debutar también a Hjulmand. Por otra parte, el Málaga intentó acechar la portería de Oblak, con un empate, pero la defensa del Atlético de Madrid se mantenía firme en cada llegada de los andaluces. Sin embargo, Álex Baena sentenció con un sensacional gol de libre directo, poniendo el 2-0 final en el marcador.

El próximo partido de Atlético de Madrid y Málaga en LaLiga

Tras ante el Málaga, el Atlético de Madrid pondrá el foco en el encuentro ante el Villarreal de este domingo en el Metropolitano. Los de Simeone volverán a jugar en su estadio frente al conjunto de Iñigo Pérez, dónde podrán contar con la plenitud de su plantilla al 100%, tras tener más entrenamientos los jugadores que no han podido participar en el choque de hoy contra los de Funes.

Por su parte, el Málaga recibirá este lunes al Deportivo de la Coruña en La Rosaleda. El fútbol volverá a Martiricos con un encuentro de Primera División ocho años después. Al igual que en el caso del Atlético de Madrid, Funes, que se sinceró en la previa, podría recuperar efectivos que no han podido viajar a la capital de España para el encuentro contra los de Simeone, como puede ser el caso de Adrián Niño, entre otros.

- Ficha técnica:

2 – Atlético de Madrid: Oblak; Domínguez (Llorente, m. 46), Le Normand, Hancko, Dani Martínez; Carlos Martín (Giuliano, m. 57), Koke (Hjulmand, m. 78), Barrios, Arnau Ortiz (Baena, m. 57); Mendoza (Kang in, m. 57) y Lookman.

0 – Málaga: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Recio, Einar Galilea (Ramón, m. 80), Rafita; Larrubia, Dani Lorenzo (Jauregi, m. 80), Izan, Joaquín Muñoz (Juan Cruz, m. 68); Dotor (Rafa, m. 68) y Chupe.

Goles: 1-0, m. 70: Kang in Lee. 2-0, m. 85: Baena.

Árbitro: Adrián Cordero (C. Cántabro). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Hancko (m. 15) y Domínguez (m. 38) y al visitante Puga (m. 47+).

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Metropolitano ante 65.785 espectadores.