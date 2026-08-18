Simeone, tajante con Julián Álvarez: "Creo que está más que claro"

El técnico del Atlético de Madrid confirmó que el argentino no está "en las condiciones para jugar aún" en el partido de este próximo miércoles ante el Málaga

Estaba claro que Diego Pablo Simeone tendría que responder este martes a preguntas sobre Julián Álvarez. El jugador argentino sigue entrenándose con el Atlético de Madrid en medio de las informaciones en torno a su posible fichaje por el Barcelona. Simeone fue tajante y al mismo tiempo diplomático a la hora de hablar sobre Julián Álvarez y su situación actual.

El Atlético de Madrid jugará este próximo miércoles su primer partido de la temporada ante el recién ascendido Málaga de Funes. Simeone aprovechó para confirmar que Julián Álvarez no estará ante los andaluces en el duelo que arrancará a partir de las 21:00 horas en el Metropolitano, por lo que su cara a cara con la afición rojiblanca tendrá que esperar.

Simeone analiza la situación de Julián Álvarez

Simeone valoró la situación de Julián Álvarez desde su perspectiva de entrenador para valorarlo a nivel deportivo y personal: "Es un chico extraordinario. Estuvimos hablando como lo hacemos siempre. Desde lo deportivo, aún necesita un punto para llegar al domingo. Entiendo desde lo deportivo que necesitamos más entrenamientos con él. Seguimos pensando en la línea de crear un equipo alrededor de él. Ha dado mucho al equipo desde que llegó".

Sin dejar atrás el momento físico de Julián Álvarez, Simeone se remitió a las palabras de Gil Marín para analizar lo que está ocurriendo con el futbolista argentino: "Si el dueño del club habla tajantemente de la forma con la que hablo, creo que está más que claro. Es como lo juicio: no ha lugar. Así de claro. Desde ese lugar, desde lo deportivo intentaremos cuidar a la persona y el jugador. Y esperar que esté en las condiciones que necesita para estar a su nivel. No lo vemos en las condiciones para jugar aún, espero que en los próximos cuatro días evolucione y esté más cerca de lo que queremos".

Julián Álvarez en un entrenamiento con el Atlético de Madrid

El encuentro de Julián Álvarez con el Metropolitano

Simeone no quiso entrar a valorar el recibimiento que podría tener Julián Álvarez cuando se produzca su primer encuentro con el Metropolitano y prefirió mostrarse respetuoso con las opiniones de los demás: "La gente opinará y pensará lo que tenga que opinar y pensar. Soy respetuoso en todas las situaciones. Diego Costa, Griezmann, ahora Julián".

Sobre el propio Griezmann, Simeone no escondió que la salida del francés rumbo a la MLS se notará en el cuadro rojiblanco: "No habrá otro Griezmann. Fue algo increíble, tuvimos un genio por muchos años. Lo vamos a extrañar, pero como pasó con todos los futbolistas importantes que han pasado por el club, intentaremos seguir compitiendo a la misma altura o incluso más alto".

Los protagonistas de este Atlético de Madrid

Simeone analizó el proceso de adaptación de jugadores como Kang-in Lee, Cuti Romero o Lookman: "Estamos en un proceso de acomodarnos. Entre los chicos que llegaron más tarde, Kang-in y Cuti llegaron hace poco. Estamos ajustando, necesitamos tiempo. Aunque no lo hay, porque mañana se compite". Además, el argentino valoró la incorporación de Arnau Ortiz al primer equipo después de cuajar una gran temporada a las órdenes de Fernando Torres en el Madrileño: "Venía de una buena temporada pasada en el filial y elegimos observarlo durante la pretemporada. Hemos visto cosas que nos pueden ayudar. Desde su humildad, ganas de aprender y trabajo, esperemos que su aportación al equipo sea la que visualizamos".

Por último Simeonoe no se atrevió a emitir un juicio sobre el mercado de fichajes del Atlético de Madrid y prefirió emplazarse al final del mismo el próximo 1 de septiembre para valorar el equipo del que dispone: "No entro ahí. Entiendo que tenemos que ir ajustando. Muchos chicos acaban de llegar de vacaciones y llevan nueve entrenamientos. Tendremos que ajustar para sacar el mejor partido de la plantilla que tenemos. Aún queda mercado y estamos preparados para lo que suceda. Cuando termine el mercado tendremos más claro qué somos".