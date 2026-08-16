La curiosa imagen de Julián Álvarez publicada por el Atlético de Madrid

La cuenta oficial del club colchonero en inglés lanzó un mensaje que contenía una foto en la que se veía a Marc Pubill abrazando al argentino en medio de toda la polémica en relación a su posible salida rumbo al Barcelona

El posible fichaje de Julián Álvarez por parte del Barcelona desde el Atlético de Madrid está copando gran parte de la información relacionada con el cuadro de Simeone. El jugador argentino inició la 'guerra' el pasado mes de junio cuando en plena concentración con Argentina en el Mundial declaró que lo mejor para él y su futuro era un traspaso ya que era "un sueño", el poder jugar en el FC Barcelona.

Fue ahí donde empezó un cruce de declaraciones, todas sin perder la calma eso sí, en las que primero el CEO del Atlético de Madrid, Gil Marín, dejó claro que Julián Álvarez era un jugador que le interesaba al cuadro colchonero y que su futuro estaba en el Metropolitano. También apareció por medio la oferta del Barcelona para llevarse al argentino al Camp Nou.

La propuesta, de más de 100 millones de euros, fue rechazada por el Atlético de Madrid de manera pública e incluso Gil Marín declaró que no aceptarían ni una propuesta de 200 millones de euros. Con la apertura de expediente de la RFEF al Barcelona por contactos con Julián Álvarez, llegó la vuelta del argentino al Atlético de Madrid y un enfado por la ausencia de Simeone en la primera sesión. Lo penúltimo es que Julián Álvarez no viajó para el amistoso ante el Marsella de este pasado viernes pero desde la cuenta en inglés del Atlético de Madrid le han dado un pequeño 'giro' a la situación del argentino.

El Atlético de Madrid abraza a Julián Álvarez en plena ebullición de su fichaje

La cuenta oficial del Atlético de Madrid en inglés de la plataforma X (antes Twitter) publicó este pasado sábado una imagen ciertamente desconcertante. En la fotografía se ve a Marc Pubill abrazando a Julián Álvarez durante un entrenamiento.

La instantánea aparece acompañada del emoticono de abrazo. A esta imagen no le han faltado las respuestas con cierto tono de humor en la que se veía a ambos jugadores con un traje de preso, otra en la que Julián Álvarez estaba esposado por parte de Simeone y otras tantas que trataron de mostrar de manera 'gráfica' la situación del argentino en el club rojiblanco.

Mensaje de 'apoyo' del Atlético de Madrid a Julián Álvarez

Este imagen de Julián Álvarez y Marc Pubill solo se publicó en el perfil en inglés del Atlético de Madrid por lo que su alcance podría ser ciertamente menor que si se hubiese hecho en la cuenta en español de los colchoneros en X. Pero yendo más allá, esta podría ser una forma por parte del Atlético de Madrid de tratar de rebajar la tensión entre la afición y el propio Julián Álvarez.

El Atlético de Madrid ya prepara su debut en Liga del próximo 19 de julio ante un recién ascendido Málaga de Funes. Julián Álvarez podría no ser de la partida en el primer duelo de los rojiblancos que se disputará en el Metropolitano y donde la afición emitirá su 'veredicto' en torno al delantero argentino. Después de no viajar a Marsella, lo más lógico sería que Simeone no le de la titularidad ante los andaluces aunque eso no le eximirá de 'enfrentarse' a la afición rojiblanca cuando se pronuncie su nombre o cuando salte a calentar.