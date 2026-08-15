El Atlético hace oficial su cuarto fichaje: 'Cuti' Romero firma hasta 2031

El conjunto rojiblanco confirma a primera hora de este sábado la llegada del central argentino procedente del Tottenham, en una operación que alcanza los 40 millones de euros

Ya es oficial. El Atlético de Madrid ha confirmado este sábado a primera hora el fichaje de Cristian 'Cuti' Romero, una operación que estaba cerrada desde hacía varios días y que únicamente estaba pendiente de los últimos trámites. El jugador se había despedido públicamente de su anterior club horas antes y ya solo restaba que la entidad colchonera anunciase su incorporación.

El central argentino llega procedente del Tottenham Hotspur y firma con el conjunto rojiblanco hasta el 30 de junio de 2031, convirtiéndose en el cuarto refuerzo del equipo de Diego Simeone en este mercado de verano.

El acuerdo entre el Atlético y el Tottenham llevaba días encarrilado y finalmente ha quedado sellado después de que el futbolista superara el reconocimiento médico realizado este viernes en Madrid.

El club colchonero no especifica en su comunicado el importe del traspaso, aunque las informaciones publicadas durante los últimos días sitúan la operación en torno a los 40 millones de euros entre fijo y variables.

El central que quería Simeone

Con 28 años, Romero aterriza en el Metropolitano para convertirse en un jugador vital de la defensa de Simeone, actuando en condiciones normales como central diestro. Simeone valora su enorme jerarquía y las cualidades que le han encumbrado por su agresividad en la anticipación, su contundencia al corte y, sobre todo, una personalidad arrolladora que le ha llevado incluso a ejercer como capitán del Tottenham.

El Atlético llevaba tiempo buscando un futbolista capaz de aportar carácter y liderazgo a su defensa y el argentino encaja perfectamente en ese perfil. Además, su polivalencia permitirá a Simeone alternar la defensa de cuatro con una línea de tres centrales, una posibilidad que amplía considerablemente las alternativas tácticas del técnico argentino.

El 'Cuti' llega, eso sí, con un lunar conocido: su historial de lesiones. En sus cinco temporadas en Londres tuvo diferentes problemas físicos que limitaron su continuidad. El Atlético confía en que, una vez superado ese obstáculo, pueda recuperar su mejor versión y convertirse en un líder a largo plazo de la nueva defensa rojiblanca.

Cinco años de peso en el Tottenham

El argentino comenzó su carrera profesional en Belgrano, antes de dar el salto a Europa para jugar en el Genoa. Posteriormente pasó por la Juventus y la Atalanta, donde alcanzó uno de los mejores momentos de su carrera al ser elegido mejor defensor de la Serie A durante la temporada 2020/2021.

Su rendimiento le abrió las puertas del Tottenham, primero como cedido y posteriormente ya en propiedad. En Londres ha disputado 156 partidos en cinco temporadas, con 13 goles y siete asistencias, además de conquistar la Europa League 2024/2025. Aquella campaña fue especialmente significativa para el argentino, que fue elegido mejor jugador de la competición y también de la final.

El título europeo puso fin a una larga espera del Tottenham y convirtió a Romero en uno de los grandes protagonistas de aquella histórica conquista.

Campeón y subcampeón del mundo para el Atlético

Romero llega además al Atlético después de haber disputado recientemente la final del Mundial 2026 con Argentina. El defensa acumula 58 internacionalidades con la selección absoluta y ha formado parte de una generación que lo ha ganado prácticamente todo: Copa América 2021 y 2024, Finalissima y Mundial 2022.

En la Copa del Mundo 2026 fue una pieza fundamental para Lionel Scaloni, aunque tuvo que abandonar lesionado la final ante España. Argentina terminó como subcampeona, pero Romero ha repetido presencia en la final del partido más importante. Su etapa en la 'Albiceleste' le ha permitido mantenerse siempre, en todas las grandes competiciones que ha disputado, entre los dos primeros.

El cuarto fichaje del verano

El Cuti Romero se convierte en el cuarto fichaje del Atlético de Madrid este verano, después de Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand y Kang-in Lee. Su llegada refuerza una defensa que necesitaba un nuevo líder y ofrece a Simeone una pieza de primer nivel para construir su nuevo proyecto.

Además, su buena relación con Julián Álvarez supone otro punto a favor en el vestuario rojiblanco. El argentino ya ha cumplido su deseo de jugar en LaLiga y ahora comienza una nueva etapa bajo las órdenes de Simeone, con un contrato que le vincula al Atlético hasta 2031.