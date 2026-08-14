Marsella 1-2 Atlético: Remontada en el Velódrome para llegar con confianza al estreno liguero

Paixao adelantó a los franceses, pero Mendoza y Carlos Martín dieron la vuelta al marcador en un encuentro en el que los jóvenes rojiblancos volvieron a reclamar protagonismo antes del debut ante el Málaga

Lookman fue uno de los jugadores más destacados del Atlético en Marsella.Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid cerró su pretemporada con una victoria de peso en uno de los estadios más exigentes del fútbol europeo. El conjunto de Diego Pablo Simeone remontó al Olympique de Marsella en el Velódrome (1-2) en un partido que volvió a servir para medir el estado físico de una plantilla todavía en construcción y que dejó varias noticias positivas de cara al estreno liguero del próximo miércoles frente al Málaga.

Paixao adelantó a los franceses en el primer tiempo, pero Rodrigo Mendoza, apenas tres minutos después de saltar al terreno de juego, igualó el encuentro. Ya en la segunda mitad, Carlos Martín culminó una gran acción de Arnau Ortiz para completar la remontada. Dos futbolistas que vuelven a dejar argumentos para reclamar protagonismo en el primer equipo.

El Marsella golpea primero en un inicio controlado

El conjunto local asumió el peso de la posesión durante buena parte del primer tramo. El Atlético, mientras tanto, se mostró cómodo en un bloque defensivo que alternaba una línea de cinco cuando tocaba protegerse con una estructura de cuatro en fase ofensiva.

La primera gran ocasión rojiblanca nació de una acción de Kang in Lee, que encontró a Lookman con un magnífico pase en profundidad. El delantero nigeriano estrelló el balón contra el poste en una llegada que, aunque invalidada por fuera de juego, ya anticipaba una de las principales vías de peligro del equipo madrileño: la velocidad al espacio.

El Marsella, sin embargo, fue creciendo y encontró especialmente en Paixao una amenaza constante. El brasileño acabó adelantando a los locales en el minuto 22, aprovechando un desajuste defensivo y superando a Jan Oblak en el mano a mano.

Mendoza cambia el partido antes del descanso

Simeone decidió mover el equipo en el minuto 35 con un triple cambio. Grimaldo, Giuliano Simeone y Kang in Lee dejaron su lugar a Dani Martínez, Carlos Martín y Rodrigo Mendoza, y el Atlético dio un paso adelante prácticamente de inmediato.

Solo tres minutos después de encajar el gol llegó el empate. La presión de Lookman provocó el error de Balerdi y el balón quedó en poder de Mendoza, que resolvió con mucha precisión dentro del área para establecer el 1-1.

El gol modificó la dinámica del encuentro. El Atlético comenzó a ganar metros, encontró mayor claridad con balón y mejoró considerablemente sus transiciones. El Marsella había dominado durante muchos minutos, pero el equipo de Simeone alcanzó el descanso con una sensación diferente.

Oblak sostiene al Atlético y el partido cambia de ritmo

La segunda mitad arrancó con otra ocasión clara para el conjunto francés. Jan Oblak respondió con seguridad ante Timothy Weah y evitó que el Marsella volviera a ponerse por delante.

Poco después, Gouiri también estuvo cerca del gol con un centro-chut que terminó estrellándose en el larguero. El encuentro adquirió entonces un ritmo más abierto, con ambos equipos encontrando espacios y con los cambios alterando progresivamente el dibujo inicial.

Simeone administró con cuidado las cargas físicas de varios de sus jugadores más importantes. El técnico rojiblanco está todavía pendiente de recuperar el mejor tono de futbolistas como Julián Álvarez, Marcos Llorente o Álex Baena, además de integrar plenamente a los recién llegados.

También hubo tiempo para ver a Marc Pubill, que disputó sus primeros minutos de la pretemporada y vuelve a entrar en los planes de Simeone después de su llegada al equipo.

Arnau Ortiz vuelve a llamar a la puerta

El nombre propio de la recta final fue Arnau Ortiz. El extremo, que fue el máximo goleador del Atlético de Madrid B la pasada temporada con 23 tantos en Primera RFEF, aprovechó sus minutos para volver a demostrar que puede ser una alternativa real para Simeone.

Su intervención en el segundo gol fue decisiva. El futbolista recibió con espacio por la derecha, aceleró hacia el área y puso el balón atrás para que Carlos Martín, prácticamente sin oposición, empujara el 1-2 en el minuto 78.

La acción resume bien el potencial de un jugador que está apurando sus opciones para quedarse de forma definitiva en la primera plantilla. Su desborde y su capacidad para atacar espacios vuelven a jugar a su favor en una plantilla con mucha competencia.

El tanto de Carlos Martín permitió al Atlético afrontar con tranquilidad el tramo final. El Marsella se lanzó en busca del empate, pero el equipo rojiblanco defendió con mayor orden la ventaja y evitó conceder grandes ocasiones en los últimos minutos.

La victoria supone el segundo triunfo del Atlético en cuatro amistosos de pretemporada, después del 4-1 al Getafe. Antes había caído ante Manchester United y Manchester City. Aparte del buen resultado, Simeone saca varias conclusiones útiles y regresa a Madrid con la sensación de que su equipo comienza a acercarse al punto competitivo que necesita.

Cinco días para el debut ante el Málaga

El margen de preparación ya es mínimo. El próximo miércoles llega el estreno oficial en LaLiga frente al Málaga en el Metropolitano y Simeone deberá terminar de ensamblar un equipo que todavía espera la incorporación definitiva de algunas piezas y la recuperación física de otras.

El triunfo en Marsella no despeja todas las incógnitas, pero sí permite al Atlético cerrar el verano con buenas sensaciones. Sobre todo, por la respuesta de futbolistas llamados a tener un papel secundario sobre el papel y que, a base de actuaciones, empiezan a reclamar algo más.

Ficha técnica

Olympique de Marsella: De Lance; Abdelli (Timber, m.76), Balerdi (Maupay, m.82), Kondogbia (Koum, m.82), Emerson (Ulisses García, m.87); Timothy Weah (Bezahaf, m.87), Ángel Gomes, Hojberg, Paixao (Mmadi, m.82); Harit y Gouiri.

Atlético de Madrid: Oblak; Giuliano (Carlos Martín, m.35), Domínguez (Boñar, m.70), Le Normand (Pubill, m.70), Hancko (Giménez, m.70), Grimaldo (Dani Martínez, m.35); Barrios (Arnau Ortiz, m.46), Koke (Obed Vargas, m.56), Cardoso (Hjulmand, m.56); Kang in Lee (Mendoza, m.35) y Lookman (Castillo, m.70).

Goles: 1-0, m.22: Paixao. 1-1, m.39: Mendoza. 1-2, m.78: Carlos Martín.

Árbitro: Aurelien Petit (Francia). Amonestó a Paixao (m.42) y Kondogbia (m.58), por el Marsella, y a Giuliano (m.5) y Le Normand (m.17), por el Atlético.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Velódrome de Marsella ante unos 60.000 espectadores.