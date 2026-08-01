Manchester United 2-1 Atlético de Madrid: De otro gol de Arnau Ortiz a los errores defensivos

El equipo rojiblanco, aún con muchos elementos claves de vacaciones tras el Mundial, cae en Suecia en su segundo amistoso de pretemporada, después de que se pusiera por delante en el marcador otra vez con protagonismo para un canterano goleador

El Atlético de Madrid ha perdido su segundo partido amistoso de pretemporada. Después de vencer el pasado miércoles al Getafe, en esta ocasión el equipo de Diego Pablo Simeone ha caído derrotado frente al Manchester United por 2-1 en Suecia. Un duelo en el que nuevamente vio puerta el canterano Arnau Ortiz y en el que los rojiblancos vieron cómo los ingleses le volteaban un marcador que tenían en ventaja.

Se trataba de la segunda prueba veraniega para este Atlético de Madrid al que todavía le faltan un buen puñado de elementos claves, aún de vacaciones tras sus distintas presencias en las rondas finales del Mundial. Ante un rival de tronío como el Manchester United, nuevamente apareció el joven Arnau Ortiz. También los fallos defensivos que condenaron a los de Simeone.

Otra vez marcó Arnau Ortiz como hiciera hace unos días contra el Getafe

Arnau Ortiz ya había marcado hace unos días contra el Getafe y volvió a hacerlo, ahora contra el Manchester United. Fue en un centro con la derecha cerrado en el que Heaton, portero del Manchester United, no supo interpretar la trayectoria. El tanto ponía en ventaja al Atlético de Madrid a los cinco minutos de juego y corroboraba la capacidad goleadora del atacante, de sobra acreditada la pasada temporada en Primera RFEF, con 23 goles con el Atlético Madrileño de Fernando Torres.

También llamó la atención en la primera mitad alguna parada de Oblak. El portero demostró que sigue siendo un futbolista con crédito. Desbarató una volea de Luke Shaw, también un duro un lanzamiento de falta con rebote de Diallo. El Atlético de Madrid alcanza la primera mitad con ventaja y cierta solvencia, más allá de algún apuro a balón parado.

Sin embargo en la segunda parte el Atlético de Madrid no supo gestionar la ventaja en el marcador. Mbeumo, de penalti, hizo las tablas en el minuto 55 después de batir desde los once metros a Esquivel, portero rojiblanco en la segunda parte. Todo vino por un error de Jorge Castillo que provocó la pena máxima. Otro error, una mala entrega de Mendoza en la salida, dio pie a que nuevamente marcara Mbeumo a falta de un cuarto de hora para el final del partido.

Ficha técnica

2 – Manchester United: Heaton; Yoro, Maguire (Armer, m. 72), Heaven, Shaw (Amass, m. 72); Andrey Santos (Thwaites, m. 82), Mount; Amad Diallo (Jack Fletcher, m. 46), Lacey (Zirkzee, m. 72), Dorgu (Williams, m. 72); Mbeumo (Joseph Gabriel, m. 82).

Oblak (Esquivel, m. 46); Domínguez (Romeo Hueso, m. 60), Le Normand (Giménez, m. 46), Hancko (Dani Martínez, m. 60), Ruggeri (Arnau Sola, m. 60); Carlos Martín (Javi Boñar, m. 60), Koke (Hjulmand, m. 46), Vargas (Mendoza, m. 46), Lookman (Lemar, m. 60); Castillo (Iker Luque, m. 60) y Arnau Ortiz (Sergio Esteban, m. 60).

Goles: 0-1, m. 5: Arnau Ortiz. 1-1, m. 53: Mbuemo, de penalti. 2-1, m. 74: Mbeumo.

Adam Laderback (Suecia). Amarilla a Heaven (m. 50), del Manchester United.

Incidencias: partido amistoso disputado en el Strawberry Arena de Solna (Suecia) ante unos 40.000 espectadores.