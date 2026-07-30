La RFEF abre expediente al Barcelona por el 'caso Julián Álvarez'

El Comité de Disciplina de la Real Federación ha iniciado procedimiento disciplinario al cuadro culé por los presuntos contactos con Julián Álvarez para afrontar su fichaje desde el Atlético de Madrid

El fichaje de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, por parte del Barcelona ha llegado este jueves a punto poco común. La RFEF ha abierto expediente disciplinario extraordinario al Barcelona por los presuntos contactos con el delantero del Atlético de Madrid. Julián Álvarez tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2030.

El Comité de Disciplina de la RFEF ha informado tanto a FC Barcelona como a Atlético de Madrid del procedimiento iniciado y que ya cuenta con un instructor. Esta decisión ha sido puesta en conocimiento de ambos clubes y el Barcelona está a la espera de que la RFEF le informe del plazo con el que cuenta para iniciar las alegaciones pertinentes.

La RFEF abre expediente al Barcelona por el 'fichaje' de Julián Álvarez

El Barcelona, según apuntó la agencia EFE, ya habría recibido la denuncia por parte de la RFEF. El fichaje de Julián Álvarez por parte del Barcelona es un deseo público para los culés y así lo ha expresado en varias ocasiones su presidente, Joan Laporta. Las complicaciones más allá de una hipotética negociación entre Barcelona y Atlético de Madrid por el fichaje de Julián Álvarez llegaron el 30 de junio cuando los colchoneros denunciaron al Barcelona ante la RFEF y la FIFA por los presuntos contactos mantenidos con el delantero argentino.

Julián Álvarez, además de contar con un contrato hasta junio de 2030 con el Atlético de Madrid, tiene una prohibitiva cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El Atlético de Madrid, a través de Miguel Ángel Gil Marín, exponía que el Barcelona infringía las normas al "negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido".

El periodo protegido al que se agarra el Atlético de Madrid

El denominado periodo protegido hace referencia a las tres temporadas completas o tres años en el caso de futbolistas de entre 23 y 28 años. Este periodo protegido se determina en función de la edad del jugador en el momento de la firma del contrato. Julián Álvarez tiene 26 años y firmó hace dos por el club rojiblanco desde el Manchester City, con 24, con lo que no ha transcurrido ese tiempo establecido. Tras la apertura del expediente disciplinario por parte de la RFEF al Barcelona, se investigará si los presuntos contactos pueden infringir la normativa deportiva.

La historia de los supuestos contactos del Barcelona para el fichaje de Julián Álvarez

El 29 de mayo, el Atlético de Madrid, sin nombrar directamente ni al Barcelona ni al propio Julián Álvarez, denunció una "campaña de acoso y derribo" sobre uno de los jugadores colchoneros. Además apuntaban los colchoneros a "filtraciones interesadas", "faltas continúas de respeto" y "llamadas antes de enfrentamientos directos". Fue a finales de mayo cuando el Barcelona envió una oferta de 100 millones de euros al Atlético de Madrid con un pago a plazos.

Los colchoneros ya han declarado varias veces la negativa a negociar por Julián Álvarez y se remiten a su cláusula de rescisión. Julián Álvarez también expresó su deseo en pleno Mundial con Argentina y apostó porque lo mejor para todos sería una "transferencia" ya que quería "cumplir" su "sueño".

Miguel Ángel Gil Marín respondió al día siguiente a esas declaraciones de Julián Álvarez y dejó claro que la postura seguía siendo la de decir 'no' a su traspaso: "Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la selección argentina, no de Julián. Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros". Laporta volvió a hablar el pasado 19 de julio para expresar que la oferta sobre Julián Álvarez tenía fecha de caducidad: "Es una oferta muy importante, muy buena. No es una oferta ilimitada en el tiempo y acabando el Mundial, hasta final de mes".

Julián Álvarez el pasado Mundial con Argentina

Qué dice el reglamento de la FIFA en estos casos

El Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA contempla sanciones para los clubes que induzcan a un jugador a romper su contrato y también para el futbolista que lo haga. Según esta normativa, “si teniendo en cuenta los hechos y las circunstancias individuales de cada caso, se puede establecer según el principio de ponderación de probabilidades que el nuevo club indujo a un jugador a romper un contrato durante el periodo protegido, se impondrá al nuevo club la prohibición de inscribir nuevos jugadores, ya sea a nivel nacional o internacional, por dos periodos de inscripción completos y consecutivos".