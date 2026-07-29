Arda Turan 'pide' a Atlético de Madrid y Barcelona

El ex futbolista turco, que ahora entrena al Shakhtar, apuntó en los medios del conjunto ucraniano su deseo de medirse a colchoneros o culés. "Quiero que haya una historia detrás del partido"

Hablar de Arda Turan es hacerlo de un jugador que siempre se dejaba todo dentro del terreno de juego y que era de los que podía amargarle la tarde a más de un rival. Como futbolista Arda Turan pasó por uno de los clubes más importantes de Turquía como es el Galatasaray. Además, Turan también vistió la camiseta del Atlético de Madrid durante cuatro campañas y otras dos la del Barcelona.

Ahora Arda Turan es técnico del Shakhtar ucraniano, equipo que disputará la Champions League esta temporada y con el que en su primera temporada terminó alzándose con el título de campeón de Liga de Ucrania. En una entrevista reciente con los medios oficiales del club al que dirige, Arda Turan expresó su deseo de reencontrarse con dos de los clubes para los que ha jugado como son Atlético de Madrid y Barcelona.

Arda Turan no se esconde y quiere un duelo con Atlético de Madrid y Barcelona

Arda Turan fue en su momento mucho más que un futbolista ya que gracias a su entrega sobre el terreno de juego siempre encandiló a las aficiones. Esto lo sigue demostrando en el banquillo del Shakhtar y por ello habla de las historias emocionales como una parte fundamental del fútbol. En estas historias emocionales, para Arda Turan estaría el poder medirse en Champions League a Atlético de Madrid o Barcelona y sin olvidar al Galatasaray: "Siempre me gustaría enfrentarme al Galatasaray, al Barcelona o al Atlético de Madrid". Arda Turan también apuntó a que desea una historia detrás de esos posibles partidos ante Galatasaray, Atlético de Madrid o Barcelona: "Me gustan las historias emocionales que el fútbol puede crear. Quiero que haya una historia detrás del partido y que podamos vivirla".

La complejidad de los partidos ante Atlético de Madrid o Barcelona

Arda Turan sabe que ahora mismo el Shakhtar no está al nivel de Atlético de Madrid o Barcelona y por ello apunta a que tienen objetivos y condiciones diferentes: "Naturalmente, serían partidos extremadamente difíciles para nosotros porque no competimos en las mismas condiciones y nuestros objetivos son diferentes. Aún así, creo que serían partidos para disfrutar".

Arda Turan en su etapa en el Atlético de Madrid

Las 'similitudes' entre el Shakhtar y el Barcelona según Arda Turan

El ex futbolista apuntó a la identidad similar entre Barcelona y Shakhtar en lo que se refiere a la filosofía de juego: "A veces describo al Shakhtar como el Barcelona de esta región. Después de haber estado allí, reconozco una cultura similar: la voluntad de jugar al fútbol y de dominar la posesión". Insistiendo sobre la cultura en el fútbol, Arda Turan prosiguió: "No hay nada mejor que un club de fútbol con una cultura clara. Quiero un equipo que disfrute de todos los aspectos del fútbol. No solo de marcar goles y dar asistencias, sino también de defender, proteger su portería en los córners y luchar hasta el último segundo".

Por último, Arda Turan también apostó por un posible duelo ante uno de los entrenadores que le ha dirigido en su carrera como futbolista: Luis Enrique. "También me gustaría enfrentarme a uno de mis antiguos entrenadores, quizás Luis Enrique. Un partido contra el PSG probablemente sería extremadamente difícil para nosotros pero me gustaría vivir esa experiencia", apuntó Arda Turan.

El Shakhtar, ya clasificado para la Champions League

El Shakhtar es uno de los 29 equipos clasificados que hay hasta el momento para la fase liga de la Champions League. Los turcos, comandados por Arda Turan, están a la espera de que se complete la lista de 36. Será el próximo 3 de agosto cuando se celebre el sorteo de la fase liga que determinará si Arda Turan cumple su sueño de enfrentarse a Atlético de Madrid, Barcelona, Galatasaray o al PSG de Luis Enrique.