El Sevilla hace oficial el fichaje de Julio Díaz: el Atlético de Madrid se guarda un as en la manga

El lateral zurdo firma por cuatro temporadas tras superar el reconocimiento médico y ya luce de blanquirrojo, si bien los colchoneros podrán recomprarlo por poco más de lo que ha pagado el club de Nervión

Tras aterrizar esta misma mañana en la capital hispalense, Julio Díaz se ha convertido ya de forma oficial en el quinto fichaje del Sevilla FC para la próxima campaña, tras los de Jon Guridi, Juan Iglesias, Arouna Sangante y el regreso de Odysseas Vlachodimos. Pese a que Luis García Plaza cuenta en nómina en el lateral izquierdo con Gabriel Suazo, Oso (que debe renovar o salir traspasado) y Pedrosa (apartado del grupo), el club de Nervión ha visto una oportunidad de mercado en el futbolista de solo 21 años, que firma por cuatro temporadas (hasta 2031) en una apuesta de presente y futuro para reforzar el flanco zurdo de la zaga.

Un fichaje 'birlado' al Levante

Su situación dio un vuelco radical hace unos días, cuando ya estaba todo acordado para su fichaje por el Levante. Pero una llamada procedente de Nervión lo cambió todo. Ante el interés blanquirrojo, el propio Julio Díaz paralizó la operación, con el consiguiente enfado del club valenciano, que dio por rotas las negociaciones y reaccionó rápidamente, cerrando en su lugar con el Celta de Vigo el regreso de Manu Sánchez como cedido.

1,5 millones de euros con variables incluidas

Con más pretendientes tanto en Primera división como entre los 'gallitos' de Segunda, la intención inicial del Atlético de Madrid era esperar a que avanzar el mercado para venderlo al mejor postor. Pero José Ignacio Navarro dio un paso al frente y este pasado lunes se llegó a un acuerdo para el traspaso de la mitad de sus derechos por 1,5 millones de euros, de los cuales un millón es en concepto fijo y el resto se alcanzaría si se cumplen unas determinadas variables.

La opción de recompra del Atlético de Madrid

Así lo ha anunciado la propia entidad de Nervión una vez que el defensor natural de San Fernando de Henares ha superado hoy el preceptivo reconocimiento médico, haciendo un repaso por la incipiente trayectoria de un jugador sobre el que el club colchonero mantendrá una opción de recompra de dos millones de euros durante los dos primeros años, según ha informado Zona Mixta.

El comunicado del Sevilla FC que resume su trayectoria

"El Sevilla FC y el Atlético de Madrid han alcanzado un acuerdo para el traspaso del lateral zurdo Julio Díaz del Romo al conjunto sevillista hasta el 30 de junio de 2031. El zaguero, que llegó a la cantera colchonera con 13 años procedente del Rayo Vallecano, fue dando pasos por los escalafones inferiores rojiblancos y en la 2021/22, con apenas 16, debutó con el Juvenil A en División de Honor. Es en la 2024/25 cuando da el salto al Atlético Madrileño en Primera Federación, disputando 32 partidos en los que anotó dos goles.

Ya en la pasada 2025/26, asentado en el filial, disputa 26 encuentros de Primera Federación, 24 de ellos como titular, consolidándose como uno de los jugadores con mayor protagonismo del equipo. De hecho, su rendimiento le permitió llamar a las puertas del primer equipo y entrar en la dinámica de grupo de los de Simeone, quien le hizo debutar el pasado 28 de febrero en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo. Hasta el final de la temporada acaba disputando cuatro partidos de LaLiga EA Sports en los que da una asistencia, precisamente en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en la derrota colchonera por 2-1.

Internacional con España en categorías inferiores desde la sub-18, en el verano de 2024 se proclamó campeón de Europa sub-19 en Irlanda del Norte, dando la asistencia del pase a la final en la prórroga ante Italia y jugando como titular en la final contra Francia. Un año más tarde disputa el Mundial sub-20 en Chile a las órdenes de Paco Gallardo, partiendo como titular todos en los encuentros de la fase final hasta la eliminación de España en cuartos ante Colombia", explica el comunicado emitido por la entidad nervionense.