Julio Díaz, cuarta cara nueva y quinto fichaje nervionense para la 26/27, ya está en Sevilla

El lateral izquierdo procedente del Atlético de Madrid completará este martes en su próximo destino el reconocimiento médico y los últimos trámites antes de firmar su contrato hasta 2030 y conocer a sus nuevos compañeros

Pasadas las 08:30 horas de este martes aterrizaba en el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla el que se convertirá en cuarta cara nueva de los nervionenses para la temporada 26/27 y quinto fichaje del Sevilla FC, contando el regreso como cedido de Odysseas Vlachodimos, así como los aterrizajes de Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante. Se trata de Julio Díaz, que ya en la víspera obtuvo permiso del Atlético de Madrid para no ejercitarse a las órdenes del 'Cholo' Simeone en el Cerro del Espino. Antes al contrario, completará en el capital hispalense el reconocimiento médico y los últimos trámites antes de rubricar su contrato como nervionense hasta el 30 de junio de 2030. "Muy contento, con ganas de empezar y conocer a los compañeros", dijo al llegar el carrilero.

El lateral zurdo, a la espera de la oficialidad en las próximas horas, tenía como objetivo resolver su futuro, ligado hasta la semana pasada a Elche CF y Levante UD hasta la irrupción de José Ignacio Navarro, antes de la gira colchonera por medio mundo, empezando el próximo fin de semana por Suecia. En cambio, este miércoles, tras la jornada de descanso dispuesta por Luis García Plaza, conocerá a sus nuevos compañeros y el jueves, una vez saldada la tercera sesión sesión semanal de trabajo (con el 'impasse' de por medio), será uno de los expedicionarios a los Países Bajos, donde los blanquirrojos realizarán su 'stage' de pretemporada hasta el próximo 8 de agosto, con amistosos antes de volver ante NEC Nimega, Utrecht y Bayer Leverkusen.

Las cifras de la operación: primera inversión del verano

Después de recuperar a Odysseas Vlachodimos como cedido (asumiendo un poco más de su alta ficha en el Newcastle) y de las contrataciones a coste cero (de haber alguna prima de fichaje, se prorratea en sus salarios) de Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante, que oficiaban como agentes libres, el Sevilla FC realizará con Julio Díaz su primera inversión de este verano, supeditando la inscripción en LaLiga a nuevas salidas con plusvalías. Según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, los nervionenses abonarán un millón de euros fijo y 500.000 en bonus por el 50% de los derechos del lateral de San Fernando de Henares, que tiene 21 años y mide 1,74 de altura.

Un empujón para Oso: 'overbooking' en el carril izquierdo

Aunque ya se avisaba en estas mismas páginas que la permanencia por el momento de Joaquín Martínez 'Oso' en la disciplina nervionense no apuntaba a ser definitiva, pues la idea de las partes (tras frustrarse su marcha al Grupo Marinakis para comenzar jugando en el Olympiacos de José Luis Mendilibar) no es renovar el contrato que expira en 2027, sino una salida con destino todavía desconocido. Y es que se genera un 'overbooking' en el carril izquierdo, donde siguen Gabriel Suazo y el de Torrevieja, mientras que se incorpora Julio Díaz. Es cierto que el hispano-argentino puede jugar como extremo, pero ahí ya están también (de momento, pues se escuchan ofertas por todos) Rubén Vargas, Alfon González y hasta Chidera Ejuke.