Fede Viñas y Club León se decantan por el Toluca: habrá que seguir buscando gol

Los 'Diablos Rojos' pagan los 13,5 millones de dólares exigidos por el Club León por delantero uruguayo, amén de perdonar al Grupo Pachuca una cantidad pendiente por Juampi Domínguez; superaron en la subasta a los nervionenses, el Wrexham y el Spartak de Moscú

Como era previsible, la irrupción a última hora del Sevilla FC en las negociaciones por Fede Viñas no ha resultado exitosa, todo lo contrario que con Julio Díaz, que acaba de aterrizar en la capital andaluza para convertirse en el quinto fichaje nervionense. De esta forma, si la opción blanquirroja persuadió la lateral zurdo hasta tal punto de que ha dejado 'tirado' al Levante UD, no ha ocurrido lo mismo con el delantero uruguayo, fundamentalmente porque José Ignacio Navarro no estaba en disposición de alcanzar el listón fijado por el Club León, sino que propuso la compra de la mitad del pase del montevideano por una cantidad inferior.

Adelanta el siempre bien informado César Luis Merlo que el Toluca acaba de cerrar la contratación del ariete por cuatro temporadas (hasta el 30 de junio de 2030, por ende) y no sólo satisfará los 13,5 millones de dólares (algo menos de 12 millones de euros al cambio) por el punta de 28 años y 1,81 de estatura, sino que perdonará al Grupo Pachuca, dueño entre otros de los 'Esmeraldas', una cantidad pendiente por la compra de Juampi Domínguez. A Fede Vilas se le espera ya este martes, tras quedarse fuera de los dos primeros encuentros de Club León en el Apertura 2026, en Toluca de Lerdo para pasar reconocimiento y firmar su contrato.

Competencia europea solventada con dinero

El Toluca se ha impuesto en la subasta por Fede Viñas no solamente al Sevilla FC, que pagaba menos aunque proponía comprar el 50% de los derechos solamente del uruguayo, sino también al Spartak de Moscú y al Wrexham inglés. Más allá de que este último milita en la Championship, su propuesta salarial no convencía al delantero, que sí ha conseguido que los mexicanos igualen el elevado montante que le ofrecían por ir a Rusia y se pondrá inmediatamente a las órdenes de Antonio Ricardo 'Turco' Mohamed para reforzar a los 'Diablos Rojos', quintos de la última Liga MX, aunque campeón de campeones y ganador de la Champions de la Concacaf.

Sin Maupay ni Akor Adams, sólo queda Isaac Romero

El Sevilla FC tendrá que seguir buscando gol en otro caladero. Aunque con varios objetivos interesantes identificados, el último el argentino de Tigre David Romero, los nervionenses habían lanzado una propuesta de última hora por Fede Viñas, autor de nueve goles y una asistencia en 34 partidos con el Real Oviedo el curso pasado, siete de ellos en la segunda vuelta. El retorno de Neal Maupay al Olympique de Marsella y la venta al Venezia de Akor Adams ha dejado a Isaac Romero como único delantero nato del plantel y bajo la lupa, pues no se ha estrenado como anotador esta pretemporada y no pasó de cinco dianas los dos últimos cursos.