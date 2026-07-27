La baza del Sevilla con Fede Viñas y el problema de siempre

El club de Nervión se ha sumado en las últimas horas al interés por el delantero uruguayo, que estuvo el pasado curso cedido en el Oviedo, pero hay otros equipos dispuestos a pagar al Club León unas cantidades inasumibles en el Sánchez-Pizjuán

El Sevilla FC tiene entre sus grandes necesidades (hay varias más) reforzar una delantera que ha sufrido la importaba jaja de Akor Adams, traspasado al Venezia. El nigeriano fue pieza clave en la permanencia lograda el pasado curso con sus 10 goles, a lo que hay que sumar también las salidas de Neal Maupay, por el que no se ejerció la opción de compra pactada con el Olympique de Marsella, y Alexis Sánchez, autor de otras cuatro dianas. Por ello, como ha informado ESTADIO Deportivo, Luis García Plaza ha comunicado a José Ignacio Navarro que necesita dos puntas: uno titular y otro que actúe como complemento.

Encaja en el perfil deportivo, pero no en el económico

Como condición, el técnico madrileño ha solicitado que conozcan LaLiga, para así ahorrarse el necesario periodo de adaptación a ella, siempre que sea posible dadas las dificultades económicas con las que los nervionenses se mueven en el mercado. Y en ese perfil encaja el último nombre en salir a la palestra. Pero con un importante pero: su precio es del todo inalcanzable parea el club de Nervión.

Se trata del uruguayo Fede Viñas, que la pasada campaña militó como cedido en el Real Oviedo, donde firmó 9 goles en 29 partidos, uno de ellos precisamente en el estreno de García Plaza en el Carlos Tartiere, saldado con derrota. De vuelta al Club León, donde tiene contrato hasta diciembre de 2027, el conjunto mexicano tiene la intención de traspasarlo y ya majea ofertas muy suculentas. Pero según informa el periodista César Luis Merlo, experto en el mercado de pases americano, el Sevilla FC se ha metido por medio en las últimas horas.

La competencia por Fede Viñas y el precio que pide el Club León

La baza del conjunto blanquirriojo no es otra que ofrecerle la posibilidad de seguir compitiendo en una de las principales ligas de Europa, en un equipo que pese a su actual momento sigue siendo muy atractivo para muchos jugadores por su glorioso pasado reciente. Por ello, en e aspecto deportivo, la posibilidad de recalar en el Sánchez-Pizjuán seduce al punta uruguayo. Pero a nivel económico, los nervionenses no pueden pelear (ni siquiera acercarse) con los dos conjuntos que llevan la delantera en esta puja: Toluca y Spartak de Moscú.

Ambos llegan a los 13,5 millones de dólares (11,8 millones de euros al cambio) que exige el Club León. Una cantidad que está muy por encima de su valor de mercado (de 4 millones según Transfermarkt) y que también está dispuesto a pagar el Wrexham inglés. Sin embargo, Fede Viñas habría descartado al conjunto de la Championship al considerar insuficiente el salario que le ofrece.

Se espera pese a todo una oferta nervionense

Se apunta igualmente que es probable que el Sevilla FC dé el paso de presentar una oferta. Aunque la misma a buen seguro distaría mucho de los términos referidos, pues la intención de José Ignacio Navarro es encontrar una ganga dentro del mercado de jugadores libre. Además, una cesión también parece descartada, siendo esta la vía que consiguió el Oviedo solo gracias a que ambos clubes pertenecen al Grupo Pachuca, que ahora quiere hacer negocio tras pagar 3,5 millones por su fichaje hace tres veranos.

Los números de Fede Viñas y su discreto Mundial

A sus 28 años, y tras pasar también por el América (24 tantos en 122 encuentros) después de haber llegado a la elite con el Juventud de su país (11 dianas en 40 citas), el de Montevideo se ganó con su rendimiento en el conjunto asturiano ser convocado por Marcelo Bielsa para el Mundial. Pero tampoco es que su participación le haya revalorizado para alcanzar tales cifras, jugando en los tres encuentros de Uruguay, dos de ellos como titular, sin ver portería. Su mejor rendimiento lo ofreció precisamente en el club al que pertenece y que le ha abierto la puerta (16 goles en 36 choques).