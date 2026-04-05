La polémica del Oviedo - Sevilla: las dos rojas perdonadas a Viñas y Sibo

Dos fuertes pisotones con los tacos sobre Sow, que pudieron costarle la expulsión a dos jugadores del Oviedo, se saldaron con una amarilla para el uruguayo y nada para el ghanés; el VAR decidió no corregir a Hernández Hernández

Más allá de la mala imagen del Sevilla Fútbol Club en el Carlos Tartiere, la derrota ante el Real Oviedo estuvo marcada por dos decisiones arbitrales muy polémicas que bien pudieron haber llevado el partido por otros derroteros.

No entiende el sevillismo, ni tampoco el vestuario nervionense, la disparidad de criterio que ha tenido Hernández Hernández a la hora de mostrar la cartulina roja a Nianzou y como no la tuvo para hacerlo antes con Fede Viñas, pero vamos por partes.

La tarjeta roja perdonada a Fede Viñas

La primera acción polémica fue entre Fede Viñas y Djibril Sow. Todavía no se había cumplido el cuarto de hora cuando el delantero uruguayo cometía una dura falta sobre el suizo, pisándole el tobillo con los tacos. Mientras el sevillista se retorcía de dolor en el suelo el colegiado canario le mostraba la cartulina amarilla, y pese a las continuas protestas de sus compañeros, el VAR, donde estaba Del Cerro Grande, no observó motivo de tarjeta roja.

Una decisión que sería trascendental para el devenir del partido y resultado final pues Viñas a la media hora hacía el único tanto del partido y pocos minutos después, en el 38', también protagonizaba la acción de la tarjeta roja Nianzou.

La rápida expulsión de Nianzou

El central sevillista recibía un pase fácil de su compañero pero el galo, haciendo gala de una excesiva confianza y escasa falta de concentración, veía como Fede Viñas le comía la tostada y metía la pierna para ganarle el balón cuando el sevillista armaba el pase, dándole una patada al rival.

No dudó aquí Hernández Hernández, que mostró rápidamente la cartulina roja a Nianzou parando incluso la jugada que podría acabar en las botas de un compañero de Fede Viñas. Tampoco entró aquí el VAR a corregir la decisión del canario, pese a que el balón iba en dirección hacía la banda o el córner, pero no hacía la portería.

La de Sibo, al límite, y el agarrón a Gudelj

Antes del descanso iba a haber otra dura entrada otra vez sobre Sow pero en este caso de Sibo. El mediocentro llegaba tarde y pisaba al sevillista, que otra vez caía dolorido al césped. El ghanés no es que viera la roja, es que ni siquiera vio la amarilla. Otra acción protestada por los sevillistas fue todavía con 0-0 en el marcador, cuando Gudelj, en el intento de rematar de cabeza, era claramente agarrado por Fonseca, aunque el colegiado no lo estimó suficiente para señalar penalti.