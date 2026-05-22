La respuesta de Bordalás al Getafe sobre su futuro, con el Sevilla como telón de fondo

El presidente del club azulón, Ángel Torres, había anunciado "noticias" inminentes sobre la posible renovación del técnico alicantino, que ha aplazado a la semana que viene cualquier decisión. Ya se apuntó que estaría dispuesto a esperar a que se resuelva la situación en Nervión

Todo está en el aire en el Sevilla FC. El proceso de compra de la mayoría accionarial del club por parte de Five Eleven Capital se encuentra en 'stand by' y eso provoca que la planificación de la 26/27 esté en estos momentos paralizada. No debe tardar mucho en resolverse una situación que mantiene expectante tanto a la afición como a los profesionales. El 31 de mayo acaba el periodo de exclusividad concedido al grupo inversor del que forma parte Sergio Ramos, si bien el último día hábil para cerrar el acuerdo ya perfilado la pasada semana es el viernes 29. Hasta ese momento, todos a esperar.

El gran problema, como ha recalcado este viernes Luis García Plaza, es que algunos posibles fichajes puede que no esperen. Esa semana extra de incertidumbre representa un riesgo, pudiendo esfumarse jugadores que quedan libres. "Vamos con retraso", advirtió al respecto el técnico madrileño, que al mismo tiempo es consciente de que el posible desembarco del holding liderado por Martín Ink podría conllevar su salida, pese a tener un año más firmado tras lograr la permanencia.

El favorito de Sergio Ramos para el banquillo del Sevilla FC

Así, días atrás ya se informó de que Sergio Ramos y su grupo tienen varios candidatos en la agenda para sentarse en el banquillo del Sánchez-Pizjuán la próxima temporada. Se han apuntado los nombres de Marcelino García Toral y Ernesto Valverde, que quedarán libres tras dejar al Villarreal y el Athletic, respectivamente. Pero el gran favorito vuelve a ser José Bordalás.

El pasado verano, el Getafe cerró la puerta a Bordalás, pero ahora acaba contrato

El preparador alicantino ya estuvo cerca de Nervión el pasado verano. Tenía un pacto de caballeros con el Getafe para poder marcharse a un club 'top' sin tener que indemnizar a la entidad madrieña. Pero su presidente, Ángel Torres, estimó que el Sevilla FC ya no cumplía esa condición de equipo puntero de LaLiga.

Ahora, en cambio, el peculiar mandatario azulón ya no tiene la sartén por el mango, pues el contrato de su entrenador acaba el 30 de junio. Pero no ceja en su empeño de renovarlo. De hecho, ayer mismo dejó entrever que podría haber novedades al respecto de forma inminente. "Ya me he reunido tres o cuatro veces en esta semana, porque cambió de agente, y creo que antes del sábado va a haber noticias", afirmó.

Bordalás, centrado en lograr un billete para Europa

Pero este viernes, el propio Bordalás ha sido cuestionado por dichas palabras en rueda de prensa, alargando la incógnita sobre su futuro al menos hasta la próxima semana. "Nosotros hablamos habitualmente y como os he dicho anteriormente ahora estamos centrados en el partido de mañana. A partir del domingo o del lunes sabremos. Seguiremos despejando cuál va a ser mi futuro, que es lo menos importante", destacó.

De este modo, el que fuese también técnico del Valencia quiso poner el foco en el duelo de este sábado ante Osasuna en el Coliseum, donde su equipo puede dejar sellado su pasaporte para la Conferece League. Aunque aún aspira también a la Europa League, para lo que necesitaría precisamente un favor del Sevilla FC ante el Celta de Vigo.

Pese a que es un billete para Europa lo que hay en juego, además, Bordalás quiso resaltar el trabajo que se viene realizando en un club modesto como el Getafe, destacando especialmente la labor del propio Ángel Torres. "Ahora mismo es un momento bonito de celebrar algo importante, pase lo que pase mañana, celebrar otro año más en Primera porque tiene mucho mérito este club, los años que lleva. El presidente tiene un mérito enorme, ha sido capaz de darle estabilidad a un club en Primera división durante tantos años y el trabajo de todos los profesionales, de todas las personas que están trabajando para el Getafe", sentenció.

En el Sevilla FC, atados de pies y manos

Su respuesta, de momento, cuadra con las informaciones que apuntan a que estaría dispuesto a posponer su decisión hasta que se resuelva la situación en el Sevilla FC, aparcando hasta entonces otras ofertas, incluida la del Getafe. Después de una década en el Coliseum, con el paréntesis de una campaña en Mestalla, Bordalás vería con buenos ojos un cambio de aires para dirigir a un conjunto nervionense que busca renacer. Pero toca esperar.