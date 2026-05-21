La espera de Bordalás al Sevilla y Sergio Ramos

El técnico del Getafe es el que más gusta al camero y su grupo en caso de que Five Eleven Capital acabe comprando el club de Nervión. Mientras se resuelve la situación, a priori la próxima semana, el alicantino estaría dispuesto a aparcar otras ofertas, pues también vería con buenos ojos recalar en el Sánchez-Pizjuán

En estos momentos, cualquier decisión de futuro en el Sevilla FC se encuentra paralizada. Como ha informado ESTADIO Deportivo, la venta de la mayoría accionarial del club a Five Eleven Capital, que alcanzaría el 85%, corre el serio riesgo de caerse. Aunque Sergio Ramos ha lanzado un enigmático mensaje de aparente tranquilidad, lo cierto es que el grupo inversor liderado por el empresario argentino Martín Ink aún no ha presentado la prueba de fondos con la que debe demostrar su músculo financiero para abordar una operación que se iría a los 400 millones de euros.

Ante este incierto escenario, la planificación de la 26/27 está completamente en el aire a día de hoy. Lo primero que se debe saber es el nombre del entrenador que se sentará en el banquillo del Sánchez-Pizjuán. Pero sin tener claro quién estará en el poder, todo queda en entredicho. Lo que no quiere decir, no obstante, que Sergio Ramos y su grupo no tengan ya una clara idea al respecto.

Bordalás, el favorito para Sergio Ramos

Así, en las últimas horas han sonado varios candidatos que quedarán libres a final de temporada. Entre ellos se encuentran Ernesto Valverde y Marcelino García Toral, que dejarán el Athletic y el Villarreal, respectivamente. Pero en realidad, el gran favorito no es otro que José Bordalás.

Tanto el camero como el grupo de trabajo de Five Eleven Capital, con Marc Boixasa como hombre fuerte en este sentido, consideran que el preparador alicantino es el que mejor se puede ajustar a la situación actual de un Sevilla FC que seguirá teniendo dificultades para acudir al mercado y transformar su plantilla ante el control económico de LaLiga.

A Bordalás también le atrae el Sevilla FC

Por su parte, Bordalás también vería con buenos ojos la posibilidad de dar el salto a un equipo que aunque se encuentra en horas bajas aspira a iniciar un nuevo proyecto de crecimiento. Después de una década en el Getafe, con un paréntesis de una temporada en el Valencia, el aún técnico azulón acaba contrato en junio y a priori no renovará, manteniéndose a la expectativa mientras se resuelve el futuro del Sevilla FC.

En se sentido, el diario As apunta que Bordalás maneja más ofertas de cara a la próxima campaña, pero está dispuesto a esperar a que Sergio Ramos y Five Eleven Capital resuelvan las dudas que se ciernen sobre la compra del club, algo que debe suceder en principio antes del 31 de mayo. Aunque el último día hábil para acudir a la notaría es el viernes 29, lo que reduce más si cabe los plazos y con ello esta tensa espera.

Un año después, en busca de otro acuerdo

A partir de ahí, el entrenador alicantino escucharía el proyecto que tienen en mente los que pretenden ser los nuevos dueños de la entidad sevillista para intentar llegar a un acuerdo. Cabe recordar en este sentido que hace un año ya estuvo muy cerca el mismo, tras las negociaciones mantenidas con Víctor Orta y Del Nido Carrasco. Pero a última hora Bordalás vio cómo el presidente del Getafe, Ángel Torres, rompía el pacto entre caballeros que ambos tenían para poder salir a un club 'top', etiqueta que el mandatario azulón no cree que le corresponda en estos momentos al Sevilla FC.

Luis García Plaza también espera

Finalmente, tras la llegada de Antonio Cordón, que ya ha dicho adiós perdonando los dos años que tenía firmados, el elegido por Matías Almeyda. Y tras el fracaso del argentino, ha sido Luis García Plaza quien ha conseguido salvar al equipo. Un objetivo que ha garantizado a su vez una temporada más de contrato para el madrileño, aunque su continuidad parece realmente complicada.

Mientras tanto, el todavía técnico sevillista aprieta para que todo se resuelve la próxima semana, tras el partido de este sábado ante el Celta de Vigo. Ya dejó claro que no tendría problemas en echarse a un lado si no siente la confianza necesaria para seguir en Nervión, pero no quiere que la decisión se alargue en el tiempo, pues cuenta también con otras ofertas. Son días de tensa espera, por tanto, para todas las partes.