Antiviolencia propone 20.000 euros de multa a Sevilla y Atlético por la lluvia de rollos de papel

La comisión adscrita al CSD denuncia que, pese a ser retirados, los restos causaron sendos incendios y corrió riesgo la integridad del público presente, en el Metropolitano por culpa de un cigarrillo y, en Nervión, por una bengala, otro objeto prohibido que habría sido introducido

La Comisión Antiviolencia ha propuesto sendas multas de 20.000 euros para el Atlético de Madrid y el Sevilla FC por el lanzamiento masivo de rollos de papel higiénico en los encuentros contra el Arsenal, de la Liga de Campeones, y la Real Sociedad, de LaLiga EA Sports, respectivamente. Según ha informado este miércoles el organismo dependiente del CSD, "los restos de papel se acumularon en las gradas del Estadio Metropolitano y el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y, en ambos casos, provocaron dos incendios que pusieron en grave riesgo la integridad de los aficionados".

El ente gubernamental recuerda que la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte "penaliza el lanzamiento de cualquier objeto al campo y obliga a los organizadores de los eventos a adoptar medidas preventivas para evitar incidentes". Indica que, en los dos casos referidos, "las cuentas oficiales de los clubes difundieron imágenes del inicio del encuentro con la aparición de miles de rollos en las tribunas de sus estadios. El papel se retiró del terreno de juego, pero quedó acumulado en el graderío" y que el informe de la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional "apunta a un cigarrillo" como la causa del incendio en el feudo madrileño y "a una bengala tipo flash" en el hispalense.

De esta forma, Antiviolencia califica los hechos como una infracción grave y solicita una sanción económica para ambos clubes por no adoptar las medidas preventivas para evitar conductas prohibidas. La medida de animación fue erradicada en el segundo 'manicomio' de esa misma semana ante el RCD Espanyol, conscientes en el club y en su hinchada del aviso de LaLiga acerca de las consecuencias monetarias que podría originar, comunicando el delegado de partido al Comité de Disciplina de la RFEF y a la citada comisión de las infracciones cometidas, por lo que el resultado era esperado.

Otras propuestas en otros campos españoles

Asimismo, como recoge Efe, Antiviolencia ha propuesto multas de 3.000 euros para el Cádiz CF por la exhibición de dos pancartas no autorizadas durante el partido contra la UD Las Palmas en el Nuevo Mirandilla; de 3.001 euros al Xerez Deportivo, de Segunda RFEF, por la activación de aparatos pirotécnicos en Chapín en el choque contra el UCAM Murcia; y de 4.000 al Rayo Vallecano por el consumo de alcohol en la grada de Vallecas en el encuentro ante la Real Sociedad.

Por otro lado, anuncia que la Policía Nacional evitó el pasado 15 de marzo una riña tumulturaria en el partido entre el Hércules CF y el Real Murcia en el Estadio José Rico Pérez, al interceptar en Alicante a un grupo de ultras del equipo visitante, armados con objetos contundentes y pasamontañas. Los agentes desplegados en la zona identificaron a 32 personas, intervinieron dos barras de hierro, cuatro listones de madera, dos ramas de árbol, un bastón de madera, dos guantes de moto con protecciones, tres protectores bucales, tres adoquines, varias piedras y un artefacto pirotécnico, y en las entrevistas hechas esclarecieron que buscaban a miembros del grupo radical conocido como Curva Norte, aficionados albiazules.

Por lo tanto, propone para estos 32 seguidores del club murciano multas de 1.500 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante un periodo de tres meses, y de 3.000 para otros 16 hinchas visitantes por incidentes dentro del José Rico Pérez. Además, el Getafe-Osasuna y el Girona-Elche, de la última jornada de LaLiga EA Sports, que se disputarán este sábado, han sido declarados de alto riesgo.