La Policía detiene a tres ultras del Sevilla por una "brutal agresión" en el partido ante el Valencia

Los hechos se produjeron en los prolegómenos del encuentro disputado en el Sánchez-Pizjuán, cuando tres personas del grupo Biris Norte increparon y agredieron con puñetazos y patadas a un empleado de seguridad

En el seno de la afición del Sevilla FC ha nacido un movimiento de unidad para alentar a su equipo de cara al próximo partido ante la Real Sociedad, en la primera de las cinco 'finales' que restan para luchar por la salvación. Pero en las últimas semanas se han vivido momentos de mucha tensión en Nervión que han traspasado la línea de lo permitido.

LaLiga ya denunció públicamente los insultos y amenazas recibidos por la expedición sevillista en su regreso a la capital hispalense tras la derrota sufrida en Oviedo, en el estreno de Luis García Plaza en el banquillo. Unos incidentes que volvieron a repetirse tras las dos últimas derrotas a domicilio frente a Levante y Osasuna.

Pero lo sucedido con motivo del choque ante el Valencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán el pasado 21 de marzo, en el que fue a la postre el último encuentro de Matías Almeyda como técnico blanquirrojo, fue mucho más allá y ha acabado con la detención de tres personas como presuntos ultras del Sevilla y autores de los delitos de amenazas y lesiones, al agredir al empleado de seguridad de un centro comercial cercano al estadio.

Los hechos sucedidos en la previa del Sevilla FC - Valencia

Así lo ha confirmado la Policía Nacional, que ha informado de que los agentes iniciaron la investigación por los hechos ocurridos en las inmediaciones del estadio durante los momentos previos al citado encuentro de LaLiga. En dichos prolegómenos, un grupo de aficionados ultras del Sevilla desplegaron una enorme pancarta y procedieron a encender dos bengalas, alterando con ello la normalidad del dispositivo de seguridad desplegado en el área, tal y como señala este jueves en un comunicado la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental.

"En esos momentos, un empleado de seguridad, que realizaba las labores propias de su función en el exterior de un centro comercial cercano al estadio, fue agredido brutalmente por parte de tres aficionados ultras del Sevilla FC (miembros del grupo ultra Biris Norte)", aclara el escrito.

La víctima, quien se encontraba preparando el dispositivo de seguridad para evitar daños en este local, fue increpada en un primer momento por estos individuos y agredida posteriormente, recibiendo puñetazos y patadas, hasta que tuvo que ser auxiliada por sus compañeros de seguridad del establecimiento comercial, según destaca la Policía.

La actuación de la Policía Nacional y su tolerancia cero con la violencia en el deporte

Fruto de dicha agresión la víctima sufrió lesiones de consideración, por lo que los agentes encargados de la investigación, una vez recopiladas las pruebas y comprobados los hechos mediante análisis de imágenes y toma de declaraciones, procedieron a la identificación de los tres miembros y su posterior detención por una presunta implicación en delitos de amenazas y lesiones, por los que posteriormente fueron puestos a disposición judicial.

A través de una nota oficial, la Policía Nacional ha subrayado su política de tolerancia cero con la violencia en el deporte, mostrando su firme compromiso en luchar especialmente contra aquellos casos vinculados a grupos radicales o ultras que alteran la convivencia y la seguridad en los estadios y sus entornos. Todo ello, recuerdan, se enmarca dentro de un dispositivo constante para garantizar el normal desarrollo de los eventos deportivos no solo en la capital hispalense, sino en todo el territorio nacional.

La actuación de LaLiga contra Biris Norte

No hay que olvidar que Biris Norte ha sido calificado como grupo violento por la Comisión Estatal contra la Violencia y el Ministerio del Interior. Por ello, desde LaLiga se sigue rajatabla la prohibición de sus símbolos y pancartas en los estadios. Sin ir más lejos, el estamento presidido por Javier Tebas denunció cánticos que hacían referencia al los Biris en el mencionado encuentro ante el Valencia.