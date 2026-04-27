Decenas de aficionados increpan a jugadores y cuerpo técnico del Sevilla FC en la ciudad deportiva tras la derrota en Pamplona

Varios sevillistas han acudido a la ciudad deportiva para recriminar a los miembros del primer equipo tras una nueva derrota en LaLiga que deja al equipo en puestos de descenso y con una imagen que preocupa a una afición que ya empieza a percibir como real la posibilidad de la Segunda División

No sería muy catastrofista decir que, en este domingo donde se cierra la Feria de Abril, el Sevilla FC ha podido poner un pie en la Segunda División. Y es que, tras la remontada de Osasuna, el equipo se ha mostrado hundido y con nula imagen de poder revertir esta situación. Las caras en el banquillo así lo indicaban, y es que ya son muchos los que empiezan a dilucidar un final catastrófico de temporada, sin aunar en todo lo que podría suponer el descenso de la entidad al pozo de Segunda. Muchos son los culpables y señalados en esta situación, y así lo ha hecho saber la afición.

Minutos después de la derrota en Pamplona, varios aficionados ya se empezaron a movilizar en redes sociales para recibir al equipo tanto en el Aeropuerto como en la Ciudad Deportiva. Imágenes que ya se han ido repitiendo a lo largo de esta temporada. En esta ocasión, el mayor número de aficionados se concentraron en las instalaciones del primer equipo hispalense en la carretera de Utrera. Sobre las 23:20 de la noche, decenas de aficionados -cerca de veinte o treinta- empezaron a llegar a la ciudad deportiva hispalense. Con los cuerpos de seguridad presentes en la zona, recriminaron a los jugadores su actitud y fueron varios lo que propinaron insultos a los miembros del primer equipo. Esto también se vio a la salida en coche de los jugadores, con muchos de los presentes recriminándoles que mirasen el escudo que llevaban en el pecho. A pesar de los insultos y las recriminaciones, no hubo violencia física contra los jugadores o miembros del cuerpo técnico.

Algo que ya empieza a ser habitual en Nervión

Estas situaciones, como ya se ha dicho antes, se están volviendo más que habituales cuando el equipo llega a la ciudad de Sevilla. Esta temporada, se vivió un episodio similar cuando el equipo aterrizó tras la derrota frente al Real Oviedo. En ese caso, las escenas más lamentables se vivieron en el propio aeropuerto, cuando varios sevillistas increparon a la plantilla hispalense e, incluso, también reprimieron con condenables cánticos hacia José María del Nido Carrasco. No únicamente eso, ya que también fueron varios los que se desplazaron a la ciudad deportiva para increpar también a los distintos miembros del club que iban saliendo con sus vehículos particulares. Tras la derrota frente al Levante, estas no se produjeron, pero en el día de hoy se han vuelto a repetir.

La situación es muy tensa. Tres puntos de doce en las últimas jornadas. Y, lo que más preocupa, es que existen pocas ramas a las que cogerse. Ahora quedan dos 'finales' en casa y el equipo busca que esta sea la oportunidad de poder salir de los puestos de descenso que ahora mismo ocupan. También muchos serán los ojos que estarán puestos en lo que pase en el partido que disputará el lunes el Levante UD, ya que puede llegar a significar que el equipo acabe esta jornada en la penúltima posición en la tabla. Una situación crítica en la que pocos atisbos de cambio se ven.