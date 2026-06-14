Escaparate Mundial para Bongonda, otra oportunidad de mercado que Cordón ya tanteó para el Sevilla

El extremo nacido en Bélgica se prepara para el debut con la República Democrática del Congo ante Portugal. Ya estuvo en el punto de mira nervionense en enero y acaba contrato a final de mes con el Spartak de Moscú, donde no cuenta para Juan Carlos Carcedo

El Sevilla FC ni siquiera puede inscribir a día de hoy a sus dos fichajes ya confirmados: Jon Guridi y Juan Iglesias. Urge vender y generar plusvalías para poder hacer hueco a los nuevos refuerzos. Pero al mismo tiempo, la dirección deportiva que ya comanda José Ignacio Navarro no puede detenerse en la búsqueda de oportunidades de mercado que permitan conformar una plantilla competitiva a muy bajo coste.

Dicho problema ya lo sufrió en sus carnes Antonio Cordón tanto el pasado verano, cuando solo pudo gastar 250.000 euros en la cesión de Batista Mendy, como en la ventana invernal, en la que tuvo que remover cielo y tierra para poder conseguir el préstamo de Neal Maupay. Junto al delantero francés, el extremeño manejó también otras opciones para el ataque que ahora podrían ser rescatadas por su sucesor, buen conocedor de todas ellas al ser su mano derecha en Nervión durante el último año.

Así, en la agenda heredada por Cordón estaba subrayado el nombre de un viejo conocido de LaLiga como Théo Bongonda. Como recogió este mismo diario, el ex jugador del Celta de Vigo y el Cádiz se puso a tiro en enero después de que el Spartak de Moscú le comunicase que estaba dispuesto a dejarlo salir a coste cero, solo para ahorrarse su importante salario.

Los números de Bongonda en el Spartak de Moscú

Finalmente, el extremo nacido en Bélgica no se movió del conjunto ruso, aunque solo volvió a participar en un partido ante el Zenit a mediados de marzo, finalizando la temporada con apenas 110 minutos repartidos en seis encuentros. Se da por hecho, por tanto, que este verano hará las maletas como agente libre, pues acaba contrato el 30 de junio, aunque ambas partes tienen la opción de prorrogar un año más dicho vínculo, algo que no parece que vaya a suceder.

A sus 30 años, por tanto, Bongonda pondrá fin a su aventura en Rusia con un bagaje de 75 choques, 16 goles y 6 asistencias, desde que el conjunto moscovita abonase 7,5 millones de euros por su fichaje en 2023. Pero a pesar de no contar para el ex sevillista Juan Carlos Carcedo, que aterrizó en el Spartak en enero, el atacante no ha perdido su sitio en la selección de la República Democrática del Congo, con la que se encuentra concentrado para disputar el segundo Mundial de su historia.

El Mundial deja en 'stad by' su futuro

Internacional en 38 ocasiones (con siete goles en su haber), el ex del Trabzonspor o el Genk, entre otros, partió como titular en el último amistoso ante Chile disputado en la ciudad francesa de Orleans. Ahora, espera junto a sus compañeros el debut ante Portugal de este próximo miércoles con la esperanza de dar lograr la clasificación en un grupo que completan Colombia y Uzbekistán.

Sin duda, una destacada actuación en la cita que ya se celebra en Estados Unidos, México y Canadá ayudaría a Bongonda a encuentrar otro atractivo destino, por lo que su futuro difícilmente se resolverá mientras esté en acción con su combinado nacional. Mientras tanto, el Sevilla FC de da por hecho que el Sevilla FC buscará refuerzos en las bandas ante la salida de Januzaj y el incierto futuro de Rubén Vargas o Ejuke.