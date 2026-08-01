La preferencia de Kochorashvili y otro rival para el Sevilla a tener en cuenta

El club de Nervión ha aprovechado la falta de acuerdo entre el Sporting de Portugal y el Getafe para tentar al mediocentro internacional georgiano, lo mismo que ha hecho también el Deportivo de La Coruña, el cuarto equipo españoles que más dinero ha invertido hasta la fecha este verano

El Sevilla FC ha intensificado en los últimos días las gestiones para reforzar su delantera. Luis García Plaza entiende que la gran carencia de su equipo (que no la única) está en la vanguardia y ha solicitado por ello la llegada de dos puntas: uno para ejercer de titular y otro como complemento, como ha informado ESTADIO Deportivo. Pero José Ignacio Navarro, además de intentar hacerse con el argentino David Romero, con el Parma por delante en esa carrera, también mira a otras posiciones que debe ser reforzadas.

Se espera que en breve sea oficial el fichaje del meta Fran González, tras el acuerdo alcanzando con el Real Madrid para compartir sus derechos. Pero, además, deben llegar extremos, pues Ejuke está en la rampa de salida y se piensa en la venta de Rubén Vargas, y también se antoja fundamental apuntalar el centro del campo. Para ello, en las últimas horas ha salido a la luz el nombre de Giorgi Kochorashvili, al que el Sporting de Portugal busca una salida pese a firmarlo el pasado verano hasta 2030.

El precio de Kochorashvili y el plan del Sporting

El mediocentro georgiano, aunque formado desde joven en España, tenía un acuerdo cerrado con el Getafe. Pero el Sevilla FC ha aprovechado la falta de entendimiento entre clubes para colarse por medio y hacer dudar al jugador, como ya hiciera con Julio Díaz al frenar su incorporación al Levante. Todo parecía hecho para su desembarco en el Coliseum mediante una cesión con opción de compra, de alrededor de 5 millones de euros. Pero el club de Lisboa prefiere que esa opción se convierta en obligatoria si se cumplen ciertas condiciones, para así recuperar prácticamente lo invertido hace un año.

Kochorashvili llegó el país vecino tras una buena temporada en el Levante, donde fue pieza clave en el ascenso a Primera división, con seis goles y cuatro asistencias en 35 partidos. Eso elevó su traspaso hasta los 5,5 millones, a los que se ha sumado otro millón en variables por lograr la clasificación para la Champions. Pero en tierras lusas no ha alcanzando los mil minutos de juego repartidos en 26 choques, lo que unido a la elevada competencia existente en su posición, tras los fichajes de Issa Doumbia, Silas Andersen, Sergi Altimira y Pedro Lima, le han colocado el cartel de descarte.

El Deportivo ya ha gastado 26 millones de euros

José Ignacio Navarro, atento, se ha movido para intentar aprovechar esta situación. Pero no es el único, apuntándose que el Deportivo de La Coruña es otro de los que pugnan por traer de vuelta a LaLiga a Kochorashvili. Un duro rival a priori dada su inversión en este mercado, pues ya ha gastado 26 millones de euros para armar una plantilla competitiva en su regreso a la máxima categoría, siendo por ahora el cuarto de LaLiga en este ranking tras FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid. Además, el Sporting está muy interesado a su vez en el deportivista Yeremay, por lo que podría dar facilidades.

Desea volver a LaLiga, pero está abierto a todas las opciones

Pero, según informa el periodista Rudy Galetti, el mediocampista georgiano continúa abierto a todas las opciones y espera con paciencia, sin preferencia aparente, mientras se intensifican las negociaciones entre clubes. Eso sí, a sus 27 años tiene claro que desea volver a LaLiga, donde semanas atrás también fue relacionado con el Celta de Vigo.

Caber recordar que Kochorashvili llegó en edad juvenil al Girona y pasó por su filial, el Peralada, antes de sumarse al Levante, también en un primer momento para su filial, y disfrutar de una campaña como cedido en el Castellón en la 22/23. Dada su trayectoria, por tanto, el internacional por Georgia no necesitaría adaptación en un Sevilla FC que ha dejado marcharse a Nemanja Gudelj y busca más músculo para el centro del campo, donde la llegada de Jon Guridi, de otro perfil, se entiende más bien como un relevo de Batista Mendy, a quien se decidió no retener tras su cesión por parte del Trabzonspor. Además, el futuro de Agoumé y Sow está en el aire, pues se escuchan ofertas por ambos.