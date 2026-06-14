El Celta de Vigo se interesa por Kochorashvili para su mediocampo

El georgiano pertenece al Sporting de Portugal, al que llegó el pasado verano procedente del Levante, y no ha tenido la continuidad que hubiera deseado en el club lisboeta

El mediocampo del Celta de Vigo podría ser reforzado con un nuevo elemento, después de la llegada de Aleix Febas, hasta ahora el único fichaje cerrado. En esta idea aparece el nombre de Giorgi Kochorashvili, centrocampista del Sporting de Portugal que ha sido relacionado con el interés de la entidad gallega.

Kochorashvili, según el diario portugués A Bola, despierta el interés del Celta de Vigo para hacerse con sus servicios. El georgiano, que conoce el fútbol español, no ha tenido demasiada continuidad con los portugueses y podría cambiar de aires justo un año después de su llegada al equipo de Lisboa.

El Celta aún no ha hecho oferta formal por Giorgi Kochorashvili

El Celta de Vigo ya habría movido ficha por su interés en Kochorashvili, si bien es cierto que no ha presentado hasta el momento oferta formal al Sporting de Portugal. Algo que según se señala desde Portugal podría suceder en los próximos días a fin de que el futbolista acabara recalando con el club celeste. La fórmula podría ser mediante una cesión con opción de compra.

El Sporting de Portugal compró el pasado verano a Kochorashvili a cambio de 5,5 millones de euros pagados al Levante. El futbolista, internacional con la selección de Georgia, tiene experiencia en España después de haber pasado por equipos como el Girona, Pelarada, Castellón. Ahora el deseo del centrocampista podría regresar precisamente al fútbol español y el Celta de Vigo está en el horizonte.

Giorgi Kochorashvili ha disputado 26 partidos en su primer años con el Sporting de Portugal

Kochorashvili, de 26 años y 1,78 metros, no ha tenido la regularidad que hubiera deseado en el Sporting de Portugal esta temporada finalizada hace algunas semanas. El jugador ha participado en 26 partidos entre las distintas competiciones, aunque únicamente en 9 de ellos lo ha hecho como titular. El centrocampista ha ofrecido dos asistencias.

Pese a que Kochorashvili tiene contrato con el Sporting de Portugal hasta el verano de 2030, la idea es intentar acomodo fuera para obtener una mayor regularidad. Los portugueses verían con buenos ojos esa opción y tratarían de intentar recuperar parte de lo que invirtieron por el futbolista que contrataron el verano pasado.

Hace algunas semanas trascendió también el interés de varios equipos españoles por el centrocampista. Getafe y Rayo Vallecano, además del Girona que pierde fuelle tras el descenso, eran candidatos a hacerse con los servicios de Kochorashvili. Ahora entra también el Celta de Vigo, que parte con la ventaja de ofrecerle un proyecto deportivo que jugará el próximo curso en Europa con Claudio Giráldez.

Después de la llegada de Aleix Febas al Celta de Vigo, que lo hizo con la carta de libertad procedente del Elche, el club gallego quiere más efectivos. Habrá que estar atentos también a posibles salidas del equipo, con jugadores que cuentan con mercado como Ilaix Moriba, a quien siguen desde hacen tiempo desde Inglaterra. El verano es largo con muchas semanas aún de mercado de fichajes abierta y la dirección deportiva del club celeste trabaja con intensidad.