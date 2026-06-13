De Strand Larsen a Junior Alonso: los cinco exjugadores del Celta que están en el Mundial

Además de Borja Iglesias y Carl Starfelt, que pertenecen al club celeste, varios exjugadores del equipo gallego están en la cita de Estados Unidos, Canadá y México

El Celta de Vigo cuenta con dos representantes en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Se trata de Borja Iglesias, que juega con la selección española, y de Carl Starfelt, que hace lo propio con Suecia. Sin embargo, también hasta cinco exfutbolistas del cuadro gallego tienen presencia en el campeonato. Son los casos de Strand Larsen, Théo Bongonda, Orbelín Pinedan, Dennis Eckert y Junior Alonso.

Sus pasos en la mayoría de los casos no fueron demasiados prolíficos ni extensas en Balaídos, aunque formaron parte de distintos equipos celestes. Repasamos sus historias tanto en el Celta de Vigo que cuenta con una interesante nómina de mundialistas en su historia. Algunos más cercanos en el tiempo como Strand Larsen, otros más lejanos como Théo Bongonda.

Strand Larsen, el más reciente en jugar en el Celta de Vigo

Strand Larsen es uno de los excélticos que participa en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El que fuera delantero del cuadro vigués durante dos temporadas, concretamente 22/23 y 23/24, forma para de la selección de Noruega. Alta competencia para disfrutar de demasiado protagonismo en un combinado nórdico que tiene entre sus atacantes a nombres tan ilustres como los de Haaland o Sorloth. Encuadrada en el grupo I, Noruega se las verá con Iraq, Senegal y Francia.

Théo Bongonda también acude a la cita mundialista, en este caso enrolado en la exótica selección de la República Democrática del Congo. La presencia del delantero en el Celta de Vigo queda ya más lejana. Habría que remontarse a tres temporadas que fueron de la 14/15 a la 16/17. Eran casi los primeros pasos en la carrera de este delantero que ahora cuenta con 30 años y que vive una experiencia especial. Portugal, Uzbekistán y Colombia serán sus rivales.

El curioso caso de Dennis Eckert jugando con Irán

Más breve fue el paso de Dennis Eckert por el Celta de Vigo. Además de jugar en el filial celeste, este jugador apenas disputó diez partidos con el primer equipo gallego. Fue en las temporadas 17/18 y la 18/19. Curiosa la historia de este delantero nacido en Alemania, pero que juega con la selección de Irán en el Mundial. Nueva Zelenda, Bélgica y Egipto son los rivales que se encontrarán los iraníes en la fase de grupos de la competición.

Orbelín Pineda, que está en el Mundial con la selección de México, también tuvo presencia en Qatar 2022 y lo hizo curiosamente siendo futbolista del Celta de Vigo aunque cedido en el AEK de Atenas. Con los gallegos apenas disputó siete partidos en el segundo tramo de la temporada 21/22. El centrocampista de 30 años no participó en el primer partido que jugó la selección mexicana en el campeonato y que terminó con una victoria por 2-0 contra Sudáfrica.

El quinto exjugador del Celta de Vigo que está en el Mundial es Junior Alonso, que lo hace con el combinado de Paraguay. Titular en el primer partido de su selección en el que cayó con contundencia por 4-1 frente a Estados Unidos. La etapa del defensor en el club gallego fue breve, dado que llegó como cedido para la temporada 18/19, pero en el mercado de invierno se marchó después de haber jugado apenas 11 partidos con el equipo.