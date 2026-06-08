Las particularidades de los cuatro futbolistas del Celta de Vigo que entran en el último año de contrato

Iván Villar, Carl Starfelt, Matías Vecino e Iago Aspas, cuyo futuro ya está resuelto, terminan su vinculación con la entidad celeste en junio de 2027

Aunque evidentemente el Celta de Vigo anda inmerso en la planificación para la temporada que viene, con este recién comenzado mercado de verano, una mirada más allá señala a los jugadores que acaban contrato en el verano de 2027. Cuatro futbolistas concretamente con situaciones muy diferentes cada uno de ellos. Son los casos de Iago Aspas, Carl Starfelt, Matías Vecino e Iván Villar. Borja Iglesias, por su parte, sin entrar en ese grupo tiene una particularidad.

El detalle de los futbolistas que acaban contrato en un año les permite negociar si quisieran desde el próximo 1 de enero con futuros equipos. También abre en todos los equipos la decisión de renovaciones o no de los jugadores, o incluso al hecho de venderlos antes de que finalicen sus vinculaciones. Queda aún tiempo por delante, pero repasamos los casos de cada uno de los futbolistas celtiñas.

El simple caso de Iago Aspas y la posibilidad de que Iván Villa pudiera salir este mismo verano

Un caso claro es el de Iago Aspas, quien anunció hace algunas semanas su renovación, con un año más sobre los terrenos de juego para luego colgar posteriormente las botas y enrolarse en las estructuras del Celta de Vigo hasta el año 2029. La leyenda de Moaña tiene clara su hoja de ruta y el próximo verano supondrá un adiós muy especial.

Otro caso particular es el de Iván Villar. El guardameta apenas ha tenido oportunidades esta temporada donde Radu ha sido claramente el elegido para la portería. Incluso el club gallego trabaja este mismo verano para agregar competencia al rumano, lo que podría suponer la salida de Iván Villar que debería llegar a un acuerdo con la entidad de ser así, dado que tiene firmado hasta junio de 2027.

Starfelt y Matías Vecino, dos situaciones diferentes

También acabará contrato con el Celta de Vigo Carl Starfelt. El sueco se encuentra en estos momentos concentrado con la selección de su país para disputar el Mundial. Ha sido uno de los referentes en la defensa de Claudio Giráldez hasta que cayó lesionado en el mes de marzo. Habrá que esperar si la cita mundialista abre nuevos escenarios para el central de 31 años.

Matías Vecino es otro de los jugadores del Celta de Vigo que acabará contrato en el verano de 2027. Después de firmar en el mercado de invierno por año y medio procedente de la Lazio, su relación en principio finaliza con el próximo curso. El uruguayo de 34 años no pudo estar disponible en los últimos meses por una lesión.

Borja Iglesias firmó en 2025 dos años más uno opcional con el Celta de Vigo

Una situación diferente es la de Borja Iglesias, que no está estrictamente en el grupo de los cuatro que acaban contrato. El delantero firmó con el Celta de Vigo en el año 2025 por dos temporadas más una opcional. Es decir hasta 2027 con la opción de alargar hasta 2028, por lo que el mundialista no finaliza su relación con los gallegos.