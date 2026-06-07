La necesidad de abrir hueco en la plantilla del Celta

Una de las cuestiones que la dirección deportiva del club gallego debe afrontar en el mercado es el capítulo de salidas ante el número de futbolistas con contrato y los deseos de nuevas llegadas

Todavía quedan meses de mercado por delante, pero una de las cuestiones que la dirección deportiva del Celta de Vigo tiene sobre la mesa es el capítulo de salidas. Aquello tan manido de para entrar dejen salir toma razón de ser en el cuadro gallego ante un plantel que en estos momentos cuenta con numerosos jugadores.

Para cumplir con aquello de las 25 fichas debe haber movimientos, evidentemente también para poder firmar a nuevos futbolista como es la idea del Celta de Vigo. Se podría decir que el cuadro gallego dispone ahora mismo de 29 futbolistas, toda vez que la entidad gallega ya realizó la primera incorporación con el fichaje de Aleix Febas, que llegó a Balaídos libre procedente del Elche, y con el regreso de los cinco cedidos que estuvieron fuera el curso 25/26.

La renovación de Iago Aspas y el fichaje de Aleix Febas, los dos movimientos oficiales del Celta de Vigo

Cierto es que los únicos movimientos cerrados del Celta de Vigo han sido la renovación de Iago Aspas y el señalado fichaje de Aleix Febas. Otros se pueden intuir como hay tres jugadores que acaban contrato el 30 de junio y que no van a seguir. Son los casos de Joseph Aidoo, Mihailo Ristic y Franco Cervi.

Luego está el capítulo de los que acaban contrato pero que sí se les ofreció la renovación, aunque con sensaciones diametralmente opuestas. Optimismo existe sobre Marcos Alonso, pese a que el madrileño aún no ha contestado a la propuesta celtiña. Todo lo contrario con Óscar Mingueza que, salvo sorpresa, no seguirá. En principio, por tanto, habría que añadir a la plantilla a Marcos Alonso.

El futuro de los cinco cedidos que regresan al Celta de Vigo

También queda por deshojar la margarita con los cinco cedidos. Manu Sánchez podría ser el que tuviera alguna opción de quedarse, aunque no es la idea inicial. Más improbable aún sería que Unai Núñez, Carlos Dotor, Damián Rodríguez o Carles Pérez lo hicieran. Claro que a día de 30 de junio serán nuevamente jugadores del Celta de Vigo hasta que ocurra lo contrario.

Cierto es que en la plantilla del Celta hay futbolistas que, por su escaso protagonismo, podrían dejar el equipo. La portería con Marc Vidal e Iván Villar podría ser el caso y de hecho el club trabaja en encontrar competencia para Radu. Los dos teóricos suplentes, eso sí, tienen aún contrato. Otros como el defensa Carlos Domínguez es candidato a salir por su rol en el equipo, o habrá que estar atentos a Hugo Sotelo.

laix Moriba e Williot Swedberg, los futbolistas del Celta de Vigo más apetecibles para el mercado

Además en las salidas hay un apartado que tiene que ver con ventas que podrían dejar interesantes cantidades en las arcas. Por ejemplo Ilaix Moriba o Williot Swedberg, sin que haya ofertas de por medio, son futbolistas apetecibles y el verano es largo. Una combinación de movimientos para la configuración definitiva de la plantilla del Celta, que también está pendiente de posibles incorporaciones como la de Fer López.

Restan meses para el cierre de mercado, casi un mes para que comience la pretemporada, pero poco a poco el Celta de Vigo debe ir confeccionando la plantilla con la que nuevamente afrontar una campaña con la Europa League como extra.