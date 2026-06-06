La plantilla del Celta de Vigo: la octava más valorada de Primera con un crecimiento del 75% en un año

La última actualización del portal especializado Transfermarkt la tasa en 190,2 millones de euros, por detrás de equipos como el Athletic o la Real a los que superó en la clasificación

Con la temporada finalizada es momento de repasar algunos detalles y actualizar datos. Uno de ellos es curioso y ataña al valor de mercado de la plantilla del Celta de Vigo que logró la clasificación para la Europa League y que acabó sexta. Se trata de la octava en cuanto a la tasación de sus futbolistas, según la última actualización del portal especializado Transfermarkt.

De esta forma el valor de mercado de la plantilla del Celta de Vigo, en el mes de junio, se sitúa 190,2 millones de euros. Queda por detrás del Real Madrid (1.219), Barcelona (1.157,3), Atlético de Madrid (577), Villarreal (302,5), Real Sociedad (255,4), Real Betis (246,4) y Athletic de Bilbao (229,2). Se da la circunstancia de que los celestes quedaron por delante en la clasificación de los dos equipos vascos que, en cuanto a tasación, están por encima de los de Claudio Giráldez.

Un crecimiento de un 75% del valor de la plantilla del Celta de Vigo en un año

Un detalle que habla del valor de lo logrado por el Celta de Vigo esta temporada, que ha acabado sexto en la clasificación final de LALIGA y que, por segundo año consecutivo, ha logrado el billete para jugar en la Europa League. También un reconocimiento al trabajo que ha realizado Claudio Giráldez en el banquillo de los gallegos esta campaña.

Otro detalle interesante señala el crecimiento del valor de la plantilla del Celta de Vigo, si se compara con justo hace un año. En junio de 2025 su valor era de 108,50 millones de euros por los 190,2 de ahora. Entonces estaba situada en el duodécimo puesto la competición en este aspecto, mientras que en esta campaña acaba en octavo lugar. Supone un crecimiento de un 75,3% en doce meses, el cuarto en este sentido después del Levante, Elche y Oviedo, quienes obviamente experimentaron mejores llamativas al ascender de categoría.

Williot Swedberg, el futbolista del Celta de Vigo con mayor tasación en el mercado

En cuanto a los nombres propios, el futbolista mejor valorado en este momento es Williot Swedberg. El sueco ha experimentado un notable crecimiento que lo coloca en una tasación de 20 millones de euros. Un valor que se ha multiplicado por cuatro, dado que justo hace un año su valor era de 5 millones de euros. Su rendimiento, con diez goles y 7 asistencias, y su juventud, con 22 años, han tenido que ver en esta evolución del atacante.

Por detrás aparecen dos jugadores empatados. Son los casos de Javi Rodríguez, quien hace unos días debutaba con la selección española absoluta en el amistoso ante Iraq, y Óscar Mingueza, quien todo apunta a que dejará el Celta de Vigo, una vez finaliza contrato y no ha respondido afirmativamente a la oferta de renovación del club. Cada uno de ellos está tasado por el portal especializado en 18 millones de euros.

En esta clasificación hay otros cinco jugadores del Celta de Vigo que superan la barrera de los dos dígitos. Se trata de Fer López (16), Ilaix Moriba (15), Miguel Román (15), Sergio Carreira (12) y Ferrá Jutglá (10). Números que dan la dimensión de la plantilla celeste en el presente curso.