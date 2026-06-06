Swedberg se convierte en el futbolista del Celta de Vigo con mayor valor de mercado

El delantero sueco es tasado en 20 millones de euros por el portal especializado Transfermarkt y multiplica por cuatro su valor en un año

Williot Swedberg se ha convertido en el futbolista de la plantilla del Celta de Vigo con mayor de mercado en estos momentos. Eso es lo que señala la última actualización del portal especializado Transfermarkt que ha detallado los nuevos valores en este recién iniciado mes de junio ya con la temporada finalizada.

De esta forma Williot Swedberg tiene un valor de mercado de 20 millones de euros. Una interesante cantidad para un delantero que ha ido creciendo en su rendimiento y que se convierte también en un interesante activo por el que algunos clubes se han interesado, aunque no ha habido oferta formal por el sueco.

Williot Swedberg tiene tres años más de contrato con el Celta de Vigo

Swedberg tiene tres años más de contrato con el Celta de Vigo, por lo que los gallegos tienen la sartén por el mango en el caso de que el interés de alguno de los equipos aumentara y pasara a ser oferta formal. Tal vez si finalmente el punta hubiera entrado en la lista del Mundial con Suecia el valor podría haber sido mayor.

En cualquier caso el crecimiento de Swedberg es llamativo en cuanto al valor de mercado. Tanto que, por ejemplo, hace justo un año su tasación estaba en 5 millones de euros. Un año después lo ha multiplicado por cuatro para convertirse en el futbolista más valioso de la plantilla del cuadro gallego en estos momentos.

Diez goles y siete asistencias de Williot Swedberg en la temporada del Celta de Vigo

Los números de Swedberg esta temporada son llamativos con el Celta de Vigo. Ha participado en 41 partidos oficiales con el cuadro de Claudio Giráldez entre las tres competiciones. Si bien es cierto que fue titular en 22 de ellos. Claro que ha aprovechado bien los 1.975 minutos disputados para marcar 10 goles y ofrecer 7 asistencias.

Por detalles como esos Swedberg ha elevado notablemente su valor de mercado y es el futbolista más valioso del plantel en el mercado. También por su edad, dado que con 22 años el sueco presenta una interesante proyección que lo hacen aún más apetecible.

Hace unos días, en la presentación de Aleix Febas como nuevo jugador del Celta de Vigo, Marco Garcé, director deportivo del cuadro gallego situaba a Swedberg como uno de los jugadores que más interés habían despertado en el mercado. Junto con Ilaix Moriba. "Propuesta oficial en este momento no tenemos ninguna, pero sí muchos sondeos. Ilaix y Williot son los que más interés generan", comentaba.

Javi Rodríguez y Óscar Mingueza, los segundos con mayor valor de mercado en el Celta

Tras Swedberg son dos los jugadores que aparecen empatados en el segundo puesto en el valor de mercado en la plantilla del Celta de Vigo. Son los casos de Javi Rodríguez, quien incluso este jueves debutaba con la selección española en Riazor en el amistoso contra Iraq, y Óscar Minguenza, quien todo apunta a que abandonará el club gallego después de que acabe contrato y no haya respondido afirmativamente a la oferta de renovación. Los dos están tasados en 16 millones de euros tras la última actualización.

Ya por detrás figuran Ilaixs Moriba y Miguel Román, que aparecen con un valor de mercado de 15 millones de euros cada uno.