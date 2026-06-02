Swedberg e Ilaix Moriba, los jugadores del Celta de Vigo más apetecibles para el mercado

Marco Garcés reconoce que ha habido sondeos de algunos equipos por el centrocampista y el delantero, aunque no se ha cristalizado en oferta alguna por los jugadores del club celeste

El largo mercado de verano colocará en primera plana movimientos tanto de fichajes como de by en ese segundo capítulo, sin que haya aún nada en firme, aparecen con fuerza dos jugadores del Celta de Vigo. Son los casos de Williot Swedberg e Ilaix Moriba.

Un asunto que ha reconocido el propio Marco Garcés, director deportivo del Celta de Vigo, durante la rueda de prensa de presentación del fichaje de Aleix Febas. "Propuesta oficial en este momento no tenemos ninguna, pero sí muchos sondeos. Ilaix y Williot son los que más interés generan", ha comentado.

El rendimiento y la edad de Swedberg e Ilaix Moriba, claves en que despierten el interés de otros equipos

Y es que tanto el centrocampista como el delantero despiertan el interés de varios equipos. El rendimiento ofrecido durante la temporada en el Celta de Vigo y la edad de los jugadores, con su proyección, los coloca en ese escenario.

Ilaix Moriba ha sonado con fuerza en las últimas semanas relacionado con el fútbol inglés. Especialmente con el Aston Villa de Unai Emery, campeón de la Europa League, que habría puesto los ojos en el centrocampista para reforzar su medular de cara a un año en el que jugará la Champions League. No es el único y el Brighton también aparece en el horizonte.

Con contrato hasta el año 2029, Ilaix Moriba es un jugador más que interesante para muchos equipos por su cualidades y también por su edad con tan solo 23 años. El Celta de Vigo se hizo con el jugador por 6 millones de euros y ahora su valor se ha multiplicado por más de tres y eso podría generar interesantes plusvalías al club gallego.

Los números de Swedberg con el Celta de Vigo

También tiene tres años más de contrato con el Celta de Vigo Swedberg. El sueco, que para muchos fue una sorpresa que no entrara en la lista para el Mundial con Suecia, también cuenta con una interesante proyección a sus 22 años, lo que ha levantado el interés y el sondeo de algunos equipos por su situación.

Las cifras como delantero de Swedberg esta campaña también avalan su situación en el mercado. Ha disputado un total de 41 encuentros a las órdenes de Claudio Giráldez, en los que ha anotado 10 goles y ha repartido 7 asistencias. Su valor de mercado también ha crecido y, por ejemplo, el portal especializado Transfermarkt lo sitúa en 15 millones de euros.

Marco Garcés explica los planes de la dirección deportiva del Celta de Vigo

Con todo, la idea del Celta de Vigo no pasa por desprenderse de sus futbolistas capitales, salvo ofertas importantes. Lo ha explicado Marco Garcés. "No tenemos acercamientos oficiales por alguno de nuestros jugadores, pero no oficialmente nos hacen muchos sondeos respecto a nuestros jugadores. Nuestra intención es conservar el bloque lo más que se pueda, lo mismo que hicimos el año pasado", ha dicho el director deportivo del cuadro gallego.

Además, Garcés ha defendido el trabajo de la dirección deportiva del Celta, en caso de tener que vender y reponer: "Tenemos una secretaría técnica, un grupo de scouts muy activos, atentos a estas oportunidades para anticiparnos cuando podamos y tener un porcentaje planificado; luego, hay que tener cintura, como dicen aquí, capacidad para reaccionar a las oportunidades que te arroja el mercado en el último momento".