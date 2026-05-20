El poderío de la Premier League aparece en el horizonte de Ilaix Moriba

Equipos como el Aston Villa siguen al centrocampista del Celta que llegó a Balaídos por 6 millones de euros y que podría generar plusvalías

Ilaix Moriba apunta a que puede ser uno de los nombres propios del verano en el Celta de Vigo. El centrocampista es uno de los jugadores más apetecibles para otros clubes por el rendimiento que vienen ofreciendo esta temporada y es seguido especialmente por la Premier League. La potente economía de la competición inglesa podría tentar al jugador.

El Celta de Vigo se hacía el pasado verano con Ilaix Moriba, al que ya conocía a la perfección, y alcanzaba un acuerdo por cuatro temporadas. Una extensión que ahora le permite tener la sartén por el mango ante el interés de varios clubes de la Premier League, como el Aston Villa o el Brighton, según señala el periodista especializado Ekrem Konur.

El Aston Villa podría poner alrededor de 20 millones de euros por Ilaix Moriba

Habrá que esperar para saber hasta que punto los ingleses están dispuestos a pagar por uno de los fijos de Claudio Giráldez esta temporada. Desde Inglaterra apuntan al especial interés de Unai Emery por hacerse con los servicios de Ilaix Moriba. Los 'villanos' podrían poner sobre la mesa alrededor de unos 20 millones de euros por el jugador.

El verano se antoja que puede ser largo con el futuro de Ilaix Moriba, por el que el Celta de Vigo pagó el pasado verano 6 de millones de euros al Leipzig por un futbolista al que conocía por haberlo tenido como cedido. Si finalmente desde Inglaterra pusieran sobre la mesa las cantidades alrededor de 20 millones de euros supondría una interesante plusvalía por el jugador guineano de 23 años.

Ilaix Moriba ha sido un pilar en los esquemas de Claudio Giráldez

La temporada de Ilaix Moriba le ha colocado en el escaparate y le ha hecho revalorizarse de manera importante. Son 47 partidos los que el centrocampista ha jugado a lo largo de la temporada con el Celta de Vigo, repartidos entre las distintas competiciones. En ellos ha anotado un gol y ha repartido cuatro asistencias. Más allá de los números, el jugador ha sido uno de los cimientos del mediocampo diseñado por Claudio Giráldez esta temporada.

Queda un partido para acabar el curso futbolístico para el Celta de Vigo, que decidirá si el equipo juega en la Europa League o en la Conference League el año que viene. El sistema de premios también es tenido en cuenta para futuros ingresos el año que viene, que varía una a otra competición. Todo eso puede influir en las necesidades que los gallegos tengan a la hora de aceptar posibles ofertas y las cantidades con las que venderían ante la llegada de ofertas por jugadores, por ejemplo Ilaix Moriba.

Precisamente en el caso del Aston Villa jugará Champions el año que viene. Mayor poderío económico para los de Emery. El vasco, además, pretende fortalecer la línea medular y ahí entra en escena el nombre del futbolista criado en la cantera del Barcelona que apunta a que será uno de los nombres del verano en clave celtiña. Habrá que esperar para saber si el duelo de este sábado contra el Sevilla FC en Balaídos será el último de Ilaix Moriba con la camiseta del Celta de Vigo.