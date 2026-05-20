El mejor Celta de Vigo de la historia lejos de Balaídos

Con 31 puntos los de Claudio Giráldez superaron al que ya es segundo y que fue el cuadro celtiña en la temporada 15/16 con Eduardo Berizzo en el banquillo

El Celta de Vigo cerraba su temporada como visitante el pasado fin de semana con un empate contra el Athletic de Bilbao. Un valioso punto en el Nuevo San Mamés que, además de certificar su clasificación europea, elevaba la cifra hasta los 31, un número nunca antes alcanzado en la historia del club celeste. Un detalle muy significativo del año de los de Claudio Giráldez.

Con el de Bilbao se completaban las 19 salidas ligueras de la temporada del Celta de Vigo. El balance es llamativo y arroja ocho victorias, siete empates y solo cuatro derrotas. Son 24 goles a favor y 20 en contra. Un balance que suponen 31 puntos, fuente principal para que los gallegos hayan alcanzado la clasificación europea por segunda temporada consecutiva.

Este Celta Claudio Giráldez supera el registro del curso 15/16 con Berizzo

El propio Celta de Vigo recordaba estos días la hazaña del equipo como visitante, rompiendo barreras con su propia historia. Los 31 puntos de la segunda temporada de Claudio Giráldez es la máxima cantidad fuera de Balaídos. Supera ampliamente el hasta ahora mejor registro que databa de la temporada 15/16, con Eduardo Berizzo en el banquillo y que establecía la marca en 27 puntos. Por detrás queda un triple empate con 25 en distintas campañas. Son la 01/02 con Víctor Fernández, la 02/03 de Miguel Ángel Lotina y la 05/06 de Fernando Vázquez.

Si se estableciera una clasificación con los partidos fuera de casa el Celta de Vigo sería tercero. Una posición que, a falta de una jornada, ya sería definitiva. Únicamente el Barcelona con 37, y al que le queda este fin de semana visitar en Mestalla al Valencia, y el Real Madrid, también con 37 puntos pero ya con todos las salidas, mejoran a los gallegos. Ya por detrás del Celta de Vigo se sitúan el Villarreal con 26, el Real Betis con 24 y el Getafe también con 24.

Victorias sonadas del Celta fuera de casa

El año del Celta de Vigo lejos de Balaídos le ha llevado a vencer en estadios tan importantes como el Santiago Bernabéu (0-2), recientemente el Metropolitano (0-1), Mestalla (2-3) o el Sánchez-Pizjuán (0-2). Escenarios donde el cuadro vigués ha terminado por imponerse y convertirse en un temible rival.

Cierto es que ese Celta de Vigo temible fuera de casa contrasta con el que juega en Balaídos y que es de los más flojos de la competición. Son únicamente 20 puntos en 18 partidos, gracias a los cinco triunfos, cinco empates y ocho derrotas que acumula. Además son 28 goles a favor y 28 en contra. Se trata, a falta de la jornada final de la competición liguera, del penúltimo peor equipo. Únicamente el colista y ya descendido Real Oviedo, con 19 puntos, empeora los registros del cuadro celeste.

Unos números que tratará de mejorar, aunque sea levemente, con el partido de la última jornada que mide al Celta de Vigo con el Sevilla FC este sábado en Balaídos (21.00 horas). La cita resolverá si finalmente el equipo es de Europa League o de Conference League el próximo año futbolístico.